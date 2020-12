La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 17 de Diciembre







DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO En este día se conmemora la publicación del libro "Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad" de Luca Pacioli en el año 1494. En dicho libro el fraile franciscano y matemático italiano describió el método de la partida doble, base de la contabilidad, y contribuyó sustancialmente en el desarrollo y la estandarización de los métodos contables profesionales; por ello, se lo considera el "padre de la contabilidad." En lo que respecta a la partida doble la misma está fundamentada en los siguientes principios: "no hay deudor sin acreedor; la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona; todo el que recibe debe a la persona que da o entrega; todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor; toda pérdida es deudora y toda ganancia, acreedora." En esta jornada se homenajea a los contadores públicos cuya labor interpretando leyes, normativas y resoluciones contables es fundamental para la toma de decisiones de las personas y las empresas. BOCA CONSIGUE LA TRIPLE CORONA Hace 20 años Boca vencía a Estudiantes de La Plata y se consagraba campeón del Apertura 2000; así, el "xeneize" cerró el año con la triple corona. El equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por importantes figuras como Jorge Bermúdez, Sebastián Battaglia, el campanense José Basualdo, Juan Román Riquelme y Martín Palermo se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer a Palmeiras 4 a 2, desde el punto de penal, en el Estadio Morumbi: "Boca hacía mucho tiempo que no ganaba una Copa Libertadores y nosotros pudimos romper esa racha y a partir de ahí se generó una mística dentro de ese plantel y ese equipo que duró un largo tiempo" expresó Battaglia. Unos meses después, el equipo derrotó al Real Madrid de Vicente Del Bosque 2 a 1 con goles de Martín Palermo: "esos goles al Madrid los pongo dentro de los más importantes entre los que me tocó marcar con la camiseta de Boca. Sin dudas, por la categoría del rival y porque significó poner al club en lo más alto a nivel mundial" manifestó "El Titán" a Télam. En el campeonato local, el "xeneize" debutó goleando a Argentinos Juniors 4 a 0 con tantos de Christian Giménez, Jorge Bermúdez, Antonio Barijho y Martín Palermo. A lo largo del torneo, el conjunto de Bianchi tuvo una impecable actuación: ganó 12 partidos, empató 5 y perdió 2. En la última fecha, el juvenil Matías Arce se convirtió en el protagonista de la fiesta al convertir el gol de la victoria contra el "Pincha": "fue algo muy lindo. Yo sabía que Bianchi me iba a poner, entré e hice el gol" le comentó el volante a Olé. SE LANZA "CHRISTMAS KISSES" Un día como hoy en el año 2013, Ariana Grande lanzaba el EP "Christmas Kisses." Producido por TheRascals, Kenneth "Babyface" Edmonds y Antonio Dixon, el mismo fue el primer álbum navideño de la cantante estadounidense: "la razón por la que elegí ´Last christmas´ y ´Santa Baby´ es porque son canciones divertidas y no necesariamente religiosas. Hablan de relaciones y amor, ´Santa Baby´ tiene un humor coqueto y me gusta." Entre las canciones se encuentran "Santa tell me", "Snow in California" y"Love is everything".





Efemérides del día de la fecha, 17 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar