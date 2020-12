La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/dic/2020 Semanario del Pescador:

Temporada de bogas y algo más

Por Luis María Bruno







Con motivo de pasar un día disfrutando del río y de la pesca junto a mi esposa, es que preparamos todo lo necesario y salimos rumbo a la guardería del Camping Recreo Keidel, sobre el Pasaje Talavera y Paraná Guazú. Previamente visitamos a Carnadas El Toro sobre Ruta provincial número 6 y Calixto Dellepiane, donde nos proveímos de unas excelentes porciones de carnadas para la pesca variada y la boga. Nuestro viaje hasta la guardería náutica nos llevó unos treinta minutos después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo. Una vez en marcha sobre el pasaje Talavera y poniendo proa al Guazú aguas abajo, cruzamos por el Doradito para ingresar nuevamente al Guazú y de ahí al Paraná Bravo donde finalmente ingresamos en el río Alférez Nelson Tomás Page en una navegación que nos demandó unos treinta y cinco minutos. Una vez en la zona de pesca, armé mis equipos de pesca en los que realicé generosos encarnes de maíz fermentado y maza de ajo en busca de bogas y también otros equipos fueron encarnados con pulpitos de lombrices en busca de la variada de piel en general. La primera respuesta de pique la registró uno de mis equipos encarnados con maíz y masa, donde después de responder con una firme clavada los cabezazos típicos esta especie comenzaron a hacerse sentir y efectivamente después de unos minutos de lucha pude a través de la ayuda de un embolsador subir a bordo un ejemplar de boga que promedió los dos kilos y medios pasados. Comenzaron a la vez a registrarse piques en los equipos encarnados con pulpitos de lombrices y en ellos las capturas de muy lindos ejemplares de pati, bagres amarillos y blancos fue una constante que no se cortó en toda esta jornada. Por otra parte también es cierto que en el Page se da buena pesca pero existe la dificultad de haber muchos enganches, debido a que hace mucho tiempo que no se draga o limpia y existen muchos árboles y raigones sumergidos. En cuanto a las respuestas y capturas de bogas pude realizar varias en esta jornada y todas de lindos portes, tratando de esquivar claro está a los mencionados enganches. Cabe mencionar que en esta oportunidad las respuestas y capturas se dieron solo con maíz fermentado y masa. Promediando las 17 horas y después de haber compartido una excelente jornada de descanso y pesca, emprendimos el regreso con un Paraná Bravo y un Guazú sumamente planchado, lo que nos dejó disfrutar aún más de nuestro viaje, nuestras islas, su flora y su fauna. Paraná Guazú embarcado: Continúan muy buenas las respuestas y capturas de bogas, con portes muy entremezclados es decir muchas medianas a chicas, pero no dejan de estar presentes las parrilleritas aquellas bogas que promedian los dos kilos y medio y algo más. Reitero como siempre la recomendación es llevar una buena variedad de carnadas para esta especie ya que no todos los días está tomando maíz fermentado y mazas. La pesca variada sigue con presencia y capturas de lindos bagres amarillos y blancos, pati de muy buenos portes, muchos de entre los dos y cuatro kilos y porteñitos, con carpas las que en la mayoría de los casos van desde los cuatro a cinco kilos para arriba. En cuanto a las tarariras si bien hay muchas entre los juncales y está semana solo se dieron con carnadas naturales, como bagres amarillos en filet o soquete, también con rodajas de anguilas, recordemos que esta especie se encuentra en veda desde el 1º de Noviembre hasta el 1º de Enero 2021. En cuanto a los Dorados se los ve cazando en algunos sectores de correderas a los cuales se les puede hacer un intento con morenas, anguilas o bagres amarillos. Muelles y costas: Con buenas respuestas también de lindas bogas, más que nada reitero en aquellos muelles que se mantienen cebados. La pesca variada siempre con respuestas y capturas de lindos bagres, pati de muy buenos portes y algunos pocos porteñitos, no deja de estar presente la ocasión de capturar alguna carpa de las buenas. Reitero y les recuerdo de llamar y hacer las reservas antes de viajar a los recreos y camping de la zona, ya que están trabajando la mayoría con reservas anticipadas y al 50% de su capacidad. Punta Lara, Ensenada y Berisso: "Hola Luís María soy Emir Ricciardi para comentarte brevemente lo acontecido durante esta semana aquí en esta querida región de Punta Lara, Ensenada y Berisso. En los clubes de pesca, club municipalizado y club Río de la Plata la pesca no ha mejorado, no ha variado mucho con respecto a la semana anterior y si bien es cierto que la pesca no está muy bien que digamos, se viene pescando bastante mal en la modalidad de fondo. En lo que respecta a la variada de piel, esto ha traído muchísimos problemas y consecuencias, hay muchos descarnadores y ya han salido los primeros chafalotes que están comiendo abajo robando la carnada. Incluso algunos los están extrayendo a flote a cuarenta centímetros de la superficie, encarnando con la propia carnada blanca, con mojarra, filet de dientudo, filet de pejerrey, han salido unos chafalotes muy pero muy buenos. En cuanto a la variada de piel sólo es importante y mejora en horario nocturno. Durante la última hora de la tardecita/noche, durante el horario diurno, la pesca es mala, de noche están saliendo muy lindo pati, bagres blancos y amarillos. En lo que respecta al cajón de pesca entre ambos clubes están saliendo carpas de muy buenos portes con masa y también algunos con maíz. En lo que respecta a la carpa de tres a cinco kilos de peso, la línea coreana de dos anzuelos se utiliza mucho aquí. En lo que respecta a la boga han salido algunas pocas pero buenas, con maíz remojado en vainillin y también con salamín. Han salido por suerte algunos dorados, algunos se los extrajeron con bollón y baja de acero encargando con el propio bagrecito amarillo extraído ahí con lombriz y también algunos se han extraído en la modalidad de fondo. En lo que respecta al Club Universitario, la pesca ha sido muy parecida a los clubes municipalizados y Río de la Plata salieron algunos dorados en el morro del mismo, también con bollón y baja de acero, encarnando con rana y también con anguila esta modalidad es muy buena, muy importante y muy efectiva. En lo que respecta a la variada de piel es mala en el horario diurno mejora durante la noche, han salido pocas pero buenas carpas, con masa. En lo que respecta a Punta Lara la pesca de murallón de costa en la zona de la reserva natural, carmelita, boca cerrada en lo que respecta a la variada de piel es muy floja, de floja a mal, algún bagre perdido algún porteñito y nada más, la pesca es interesante solo en horario nocturnos con muy buenos bagres blancos, amarillos y pati. En lo que respecta a Berisso la escollera muy buena e interesante la pesca de la boga, aquí la están extrayendo con salamín y con maíz, cebando mucho en la región donde uno va a ejercitar la pesca, mucho maíz volcado al agua, buenas bogas algunas arriba de los dos kilos y medio. Muy interesante la pesca de esta especie, salen carpas también de muy buen peso. En lo que respecta a la variada de día es mala, de noche mejora notablemente con bagres blancos, amarillos y algunos armados extraídos con lombriz. Bueno esto ha sido todo desde aquí Luís María, Emir Ricciardi para el Semanario del Pescador". En nuestro programa televisivo Nº858 de esta semana te mostramos la primera parte de nuestra salida de pesca al Río Alférez Nelson Tomás Page que te comentamos en esta nota y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Boga capturada en el Alférez Nelson Page la que promedio los 2,450 gramos.



