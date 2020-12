Dramático rescate en Alem y Castelli

Un trabajador de una empresa al servicio de ABSA quedó atrapado en un pozo mientras se intentaba reparar una fuga de agua. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina y la policía participaron del operativo. "Me ahogo, de esta no zafo…" dijo Luis Emiliano Milano (41), cuando recién habían bajado 3 hombres de Defensa Civil para ayudarlo a salir. Eran pasadas las 16 y, literalmente, tenía el agua al cuello. Minutos antes, el hombre se encontraba dentro de un pozo que había realizado junto a sus compañeros para reparar una fuga de agua debajo del pavimento. De hecho, antes de abrir el boquete en el cemento, ese sector de la calle presentaba una sospechosa depresión que, días atrás, fue objeto del reclamo de varios vecinos. Una vez en el lugar, el trabajador se encontraba realizando tareas de excavación cuando al pasar el tren todo tembló y se derrumbaron las paredes del pozo. Así quedó atrapado en el lodo, sin poder mover una de sus piernas, apretada una roca de tosca que no lo dejaba mover. Cuando llegó Defensa Civil, uno de sus compañeros de trabajo también estaba en el lugar, intentando cortar la tosca con una hidrolavadora industrial, lo cual también le ocasionaba cortes sobre la piel, al tiempo que primero uno, y luego dos camiones desotructores chupaban el agua y el barro circundante. Ya en ese momento también se había conseguido una pluma y los Bomberos Voluntarios lo habían atado con un arnés para poder izarlo cuando fuera necesario. El macabro lugar tiene unos 5 metros cúbicos y en medio del rescate volvió a pasar una nueva formación por las vías del tren lo cual provocó un nuevo desmoronamiento. "Ahí temí lo peor", dijo Walter Fernández, de Defensa Civil. Según explicó, el temblor provocó un nuevo desmoronamiento, además del desprendimiento de grandes pedazos del tosca que habían quedado adheridos al cemento de la calle y que caían sobre ellos. Junto a Fernández, también bajaron al pozo Gastón Maturano y Fernando Joannaza, mientras que Marcelo Vera los asistía desde la superficie. El lugar se encuentra frente a la entrada de un garaje vecino al bar Andén (ex Punto y aparte), sobre la calle Alem. En ese sector, la tierra se había desmoronado hasta la línea municipal. Es decir: todos los servidores públicos que participaban del rescate y vecinos que se encontraban sobre la entrada al garaje, literalmente estaban "en el aire". De haber cedido ese sector, posiblemente hoy estaríamos relatando una verdadera catástrofe. Mientras tenía lugar el rescate, Fernández tuvo que asistir también a su compañero Maturano, quien en un momento se hundió en el fango hasta las rodillas y quedó inmovilizado. El agua seguía fluyendo desde el lado de la estación de ferrocarril y el trabajador atrapado ya tenía preventivamente colocado un equipo autónomo de Bomberos. También se sumó al rescate un Buzo de Prefectura Naval de manera preventiva. Finalmente, luego de unos 50 dramáticos minutos, con una tijera especial de Bomberos, Fernández cortó la bota del trabajador y pudo retirar su pie. Había sido liberado. El SAME lo trasladó hasta el Hospital San José e ingresó por la Guardia que ya estaba alertada y preparada para recibirlo. La lesión más importante que presentaba era una profunda herida en su pierna izquierda que llegaba hasta el hueso, la cual fue curada y suturada, como las demás. Según se adelantó anoche, guardará reposo en la clínica Delta donde quedará internado hasta que sea dado de alta.

Luego del paso de dos formaciones del ferrocarril, la tierra se había desmoronado hasta la línea municipal.





El trabajador rescatado fue trasladado hasta el Hospital San José, donde se le suturaron las heridas y guardará reposo en la Clínica Delta.





Dos camiones desoctructores succionaban agua y barro para poder liberar al trabajador atrapado.





Los héroes de la jornada: Walter Fernández, Gastón Maturano, Marcelo Vera y Fernando Joannaza de Defensa Civil lideraron el rescate junto a Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval.

#Dato VIDEO ️ dramático rescate. Un trabajador de una empresa al servicio de ABSA quedó atrapado en un pozo mientras se intentaba reparar una fuga

de agua. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, empresa RZ y la policía participaron del operativo. pic.twitter.com/vTvvymwAch — Daniel Trila (@dantrila) December 18, 2020 #Dato un trabajador de Absa cayó en un derrumbe de entubado en Alem y Rawson, quedó atascado en el barro, dos camiones desobstructores chuparon barro. Trabajaron para el rescate Defensa Civil, Bomberos, buzo de Prefectura, empresa RZ, Policía, Tránsito. Trasladó SAME. ampliaremos pic.twitter.com/yW60FpH2cb — Daniel Trila (@dantrila) December 17, 2020

Dramático rescate en Alem y Castelli

