Concejales de JxC se reunieron con representantes de Axion Energy

Los ediles pidieron un encuentro para conocer de primera mano la situación de la refinería y los detalles de lo sucedido en los últimos incidentes. Los concejales de Juntos por el Cambio se reunieron este jueves con representantes de la empresa Axion energy para interiorizarse de la situación de las obras en la refinería y conocer detalles sobre qué sucedió en los últimos incidentes registrados. El encuentro fue solicitado por los ediles frente a los reclamos vecinales por los mayores niveles de antorcha, el olor a combustible que se percibe en ciertas zonas de la ciudad y la llamarada de fuego que se detectó durante el fin de semana. Luego del encuentro, la concejal Romina Buzzini destacó la predisposición de la petrolera para brindar datos. "La idea era informarnos para informar", expresó la radical. "Queríamos saber que es lo que pasaba para responder las consulta de los vecinos". Junto a Buzzini los ediles Mariela Schvartz, Ángela Medina, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Luis Gómez y Christian Amaya fueron recibidos por el gerente de refinación, Diego Mouriño, el gerente de Asuntos Públicos, Daniel Santamarina, y su par de Comunicaciones, Federico Etiennot. De acuerdo a los concejales, Axion energy ratificó lo comunicado el fin de semana: que el evento de la llamarada fue una anormalidad causada por la puesta a punto de nuevas instalaciones productivas en la refinería. "Ellos garantizan -y es lo que nosotros podemos transmitir- que no hay ningún riesgo, que están por debajo de lo que la ley permite en cuanto a los venteos, y que sin ir más lejos el error del episodio del sábado ya desde el día lunes que está subsanado; no fue un incendio, solo duró 10 segundos y tuvo que ver con que esos gases cuando están en combustión toman contacto con el aire y generan llamarada", aseveró Buzzini. En tanto, Meiraldi reconoció haberse marchado "muy conforme" de la reunión tras que los funcionarios de Axion energy le aseguraran que sus niveles de emisiones "siempre estuvieron muy por debajo de los permitidos por la ley". "Cualquier empresa que trabaja, contamina. Lamentablemente es así. Doy un ejemplo. Tener vacas en el campo, uno puede decir qué es natural, pero resulta que los excrementos del ganado también contaminan el ambiente. El ser humano para vivir lamentablemente tiene que contaminar. Lo que no hay que permitir es que se contamine más de lo óptimo. Según nos dijeron, los valores son inferiores a los permitidos", formuló el reconocido médico pediatra. Y remarcó: "Tenemos que contarle a los vecinos que la empresa, por lo menos en lo que nos demostró a nosotros, está interesada y preocupada en molestar menos al vecino". Por otro lado, los concejales de Juntos por el Cambio comunicaron que la refinería se anotició el miércoles de haber sido galardonada como la más segura de la Argentina. "Es el tercer año consecutivo que ganan la distinción y tendrá que ver con las medidas de seguridad que cumplen, más allá de lo que a veces nosotros creemos desde la ignorancia de un simple vecino", dijo Buzzini.

