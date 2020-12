Familiares y amigos marcharon por Keila Moreira

Ayer se cumplieron dos meses de su femicidio. El segundo imputado, Matías Oviedo, continua prófugo. Al cumplirse 2 meses de su femicidio, familiares y amigos de Keila Moreira (16) marcharon ayer por la mañana desde el Parque Urbano Roberto Rocca hasta la Fiscalía Nro. 2 donde está radicada la causa en manos de la Dra. Ana Laura Brizuela. Como se recordará, la menor se encontraba en el domicilio que compartía con su novio Franco Moreira (19) en Las Praderas cuando recibió un escopetazo que finalizó con su vida. Semanas atrás Franco fue aprehendido, mientras que Matías Oviedo (19) -quien también se encontraba en el lugar al momento del femicidio- continúa prófugo de la justicia. Tanto Paula, madre de Keila, como Paola Garello, quien es Delegada Zona Norte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, realizaron declaraciones a la prensa y si bien esperan la pronta detención de Oviedo, mostraron conformidad con las actuaciones de la Fiscal hasta el momento. La progenitora de Keila señaló que Brizuela está en contacto permanente con ella y que están a la espera que salga la oferta oficial de una recompensa por cualquier dato que ayude a dar con el paradero del prófugo. Además, recordaron que Franco Moreira se negó a declarar, pero que había desistido del Defensor Oficial y que ahora era patrocinado por un abogado privado. Esta circunstancia en particular, sumada a la ya extensa evasión de la justicia por parte de Oviedo, les parece sospechosa. "Son chicos de escasos recursos, alguien con dinero los está protegiendo", señalaron e incluso mencionaron posibles vínculos con el narcomenudeo. Como dato adicional, también mencionaron que varias amigas de Keila declararon en la Fiscalía para sumar a la causa antecedentes de violencia de género y malos tratos por parte de Franco Moreira hacia Keila. "No aceptaremos por parte de la defensa cualquier hipótesis vinculada a que fue un accidente. Si tiene la conciencia tranquila y fue un accidente, ¿Por qué escaparon? ¿Por qué se niega a declarar?", se preguntó la madre de Keila.

La marcha se inició ayer a las 10 en el Parque Urbano Roberto Rocca.





La columna llegó hasta la puerta de la UFI 2, donde está radicada la causa. No hubo incidentes.



Familiares y amigos marcharon por Keila Moreira

