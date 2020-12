Las autoridades sanitarias locales informaron además un nuevo deceso, con lo que la tasa de letalidad se mantiene por encima del 2,70 por ciento. Las autoridades sanitarias locales informaron este jueves que se detectaron seis nuevos casos de COVID-19 en el distrito, lo que eleva el número de personas que cursan la enfermedad a 147. De esta manera, el promedio de casos diarios informados durante los últimos siete días volvió a bajar y se ubica en los 11,1 cada 24 horas. Con estos indicadores, por ahora no habría indicios de un rebrote en la ciudad. La mala noticia del jueves fue la confirmación de un nuevo deceso: un hombre de 58 años de edad que se encontraba internado en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, no se informaron nuevas altas médicas, por lo que el número de pacientes recuperados se mantiene en 3.813. Desde que arrancó la pandemia, en Campana se notificaron un total de 4.071 casos de COVID-19. Pilar fue el distrito de la región que más infecciones nuevas notificó ayer: en total fueron 80, estirando a 13.971 el conteo total desde que inició la pandemia. Además se anunciaron 40 pacientes dados de alta y tres decesos. En ese partido y a causa del COVID-10 al día de hoy existen 1.024 casos activos, 12.640 pacientes recuperados y 307 fallecimientos. Por su parte, Escobar confirmó 29 nuevas infecciones, 17 pacientes recuperados y otros dos decesos, sumando así 1.162 casos activos, 8.240 altas médicas y 259 muertes. Zárate y Exaltación de la Cruz notificaron la misma cantidad de nuevas infecciones: tres. El distrito zarateño confirmó asimismo siete altas médicas y un deceso, mientras que los 39 casos sospechosos identificados ya son parte de los 237 que aguardaban resultado de laboratorio. Así, la vecina ciudad acumula 358 casos activos, 3.139 recuperados y 122 fallecimientos. Exaltación de la Cruz no reportó ni recuperados ni fallecidos: su foto de pandemia se compone de esta manera de 43 casos activos, 988 recuperados y un total de 26 muertos. Ayer fueron confirmados 7.326 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.524.372 positivos en el país, de los cuales 1.352.556 son pacientes recuperados y 130.282 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 169 nuevas muertes, son 97 hombres y 71 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.534. En las últimas 24 horas fueron realizados 31.936 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.405.320 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 97.083 muestras por millón de habitantes.

Con seis nuevos casos, no habría indicios de rebrote en Campana

