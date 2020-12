El Municipio garantizó la continuidad del SAME en Campana

En 2020, el acuerdo pactado con el gobierno provincial significó menos del 10% del costo del servicio. Para el 2021 no se pudo renegociar el acuerdo y el servicio estará íntegramente a cargo del gobierno local. "Los vecinos de Campana van a seguir teniendo el servicio del SAME, pese a que la Provincia dejará de enviar fondos para el funcionamiento del mismo", destacó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, quien ratificó que se está "haciendo un gran esfuerzo para sostener este servicio de urgencias y emergencias que hoy utilizan vecinos de toda la ciudad". Cuando se incorporó el SAME a Campana, la ayuda provincial prevista era de 8.4 millones de pesos para el primer año, 4.2 millones en el segundo y 2.1 millones en 2020. Ya para el 2021 la Provincia de Buenos Aires dejará de enviar fondos a Campana para el mantenimiento del SAME, por lo que el Municipio se verá obligado a reorganizar el servicio, ya que lo algo más de $2 millones que recibió del gobierno provincial significan el 10% de los $21 millones que se necesitan solo para los recursos humanos, a lo que se suman los gastos de mantenimiento de la flota de ambulancias, insumos y el combustible, entre otros. Funcionarios del gobierno de Abella aseguran que han intentado firmar un nuevo acuerdo con el gobierno provincial, sobre todo considerando la gran inversión en Salud que se ha realizado para afrontar la Pandemia durante este año, pero que hasta el momento no se ha podido lograr y el SAME será financiado íntegramente por el municipio a partir del próximo año. "Hoy tenemos un promedio de 20 salidas diarias, y vamos a garantizar la continuidad de este servicio con un gran esfuerzo presupuestario", destacó Acciardi. "Este equipo del SAME trabajó durante este año intensamente en afrontar y dar respuesta a la pandemia, junto a todo el equipo de Salud", resaltó la titular de Salud. Y enfatizó que "desde que está el servicio en Campana se da una mejor respuesta en la vía pública a los accidentes, y los llamados de urgencias médicas de vecinos".

