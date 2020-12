Inauguran un nuevo Punto Verde en el barrio Dallera

Junto a la comisión directiva de la sociedad de fomento, la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis instaló un nuevo punto para la disposición de material reciclable. Además, allí se recolecta aceite comestible en desuso para la elaboración de biocombustible. Esta semana, en la sociedad de fomento del barrio Dallera, quedó oficialmente inaugurado un nuevo Punto Verde para la disposición de material reciclable. La iniciativa contó con el impulso de la comisión directiva de la entidad y la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis del Municipio. "El objetivo es aumentar los puntos verdes en la ciudad y generar una conciencia más activa sobre el reciclado. La esencia de cada punto verde es la misma. No obstante, de acuerdo a las necesidades y criterios de cada barrio se modificarán las posibilidades de acceso", explicó el director de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti. En el caso de barrio Dallera, el Punto Verde quedará al resguardo en la sociedad de fomento para su posterior clasificación y reciclado. En tanto que, la institución determinará días y horarios para recibir los residuos. Podrán disponerse residuos tales como bolsas, plásticos, cartones, papeles, latas, tapitas, etc. Además, algún metal. En tanto que, en el caso de desechar elementos de línea blanca como lavarropas, heladeras u otros, podrán comunicarse al 40- 7418 para coordinar su retiro en su domicilio o en algún punto determinado. Según explicó Brutti, "se estima que, en un corto plazo, podrá reducirse hasta un 20% la cantidad de residuos. Lo que es un ahorro sustancial para el Municipio". Finalmente, el funcionario indicó que "continua vigente la recolección de aceite comestible usado (no de motor u otro) para su reciclado y posterior elaboración de biocombustible". En otro orden, el presidente de la sociedad de fomento, Hernán Gaggino, comentó que "la idea es trabajar para que el barrio se mantenga limpio y ordenado" y aseguró que "el compromiso es de todos los vecinos". "Estamos muy satisfechos con el acompañamiento del Municipio y esta posibilidad de colaborar y encontrar un espacio como este para la disposición final de nuestros residuos", añadió Gaggino. Por último, anunció que a la brevedad a través del Facebook Vecinos Unidos se informarán los días y horarios para depositar su material reciclable. En esta iniciativa se contó con la colaboración de la Cámara Industrial de Campana y la ONG Primero de Diciembre (PRIDIC). Según explicó, en representación de la ONG, Daniela Castaño, "que están a disposición de los interesados en adherir a toda iniciativa que promueva el cuidado del medioambiente". Para ello, ofrecen capacitaciones y asesoramiento como lo hicieron con la sociedad de fomento de Dallera.

Funcionarios municipales acompañaron la iniciativa.





Los vecinos del barrio celebraron la inauguración del lugar.

#Dato campaña de reciclado♻️ barrio Dallera es el 5° Punto Verde de #Campana, junto a PRIDIC, inició ayer: cartón, plástico, botellas y aceite de cocina quemado para transformarlo en BIO Diésel. Apoyá el proyecto de formar una cooperativa en el barrio. Facebook: Vecinos Unidos pic.twitter.com/Bcq7BknUKg — Daniel Trila (@dantrila) December 16, 2020

Inauguran un nuevo Punto Verde en el barrio Dallera

