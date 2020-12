DESEMPLEO PREOCUPANTE La tasa de desocupación se ubicó en el 11,7% en el tercer trimestre del año y hay 1.400.000 desempleados en los aglomerados relevados por el INDEC, que proyectados a todo el país representan alrededor de 2.200.000 personas en esa crítica situación. Como el organismo no cubre la totalidad del país, sino una mayor parte de las zonas urbanas, es necesario proyectar las cifras para tener una idea más precisa de a cuántas personas afecta el desempleo. Si la comparación de este tercer trimestre se efectúa contra igual período de 2019 (9,7%) se registró una suba de dos puntos porcentuales, pero contra el segundo trimestre (13,1%) se verificó un descenso del 1,4%. Según la estadística oficial, la región más castigada es el conurbano bonaerense, ya que el desempleo afecta al 14,8% de la población, equivalente a 730.000 personas. El Senado pasó a la firma el dictamen para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) luego de cuatro días de tratamiento en comisiones, con el fin de llevarlo a votación el 29 de diciembre, en un escenario de paridad y varios votos por develar. Las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud escucharon a la última tanda de especialistas invitados para exponer a favor y en contra del proyecto, y luego los senadores dieron sus respectivos puntos de vista sobre el tema. La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Norma Durango, dispuso que el proyecto circule entre las tres comisiones para reunir las firmas necesarias a fin de tener un dictamen de mayoría. Los senadores y senadoras que integran el plenario ratificaron su apoyo o su rechazo a la iniciativa, mientras que aquellos que mantienen indefinida su postura evitaron expresarse. SOJA EN ASCENSO El precio de la soja registró un aumento superior a los u$s 6 en el mercado de Chicago y para los contratos de enero trepó a u$s 441,38 la tonelada, el nivel más alto en más de seis años. La suba estuvo motorizada a partir de los buenos datos de exportaciones semanales de los Estados Unidos y al nuevo interés del gobierno chino. De este modo, en Chicago, los contratos de enero de la oleaginosa subieron 1,47% (u$s 6,43) hasta los US$ 441,38 la tonelada, el máximo desde agosto de 2014. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó despachos por 920.000 toneladas, por encima del máximo esperado por el mercado. Los subproductos también acompañaron la suba del poroto, con un salto del 2,25% (u$s 19,40) en el aceite hasta los u$s 880,29 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,86% (u$s 3,75) para trepar a u$s 438,60 la tonelada. CIUDAD BLANCA La ciudad de Nueva York amaneció este jueves con sus calles cubiertas de abundante nieve, a causa de una de las mayores nevadas en años. Se trata de unos de los primeros temporales de este invierno, que golpeó con fuerza gran parte de la costa este de Estados Unidos. En la Gran Manzana cayeron alrededor de 25 centímetros de nieve, más que en todo el invierno pasado, y las precipitaciones continuaban aún en la mañana del jueves, aunque según los meteorólogos lo peor de la tormenta ya pasó. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró que la cantidad de nieve registrada en las últimas 24 horas era la mayor desde enero de 2016. En algunas zonas del norte del estado se llegó a acumular más de un metro de nieve, según las autoridades. Las escuelas neoyorquinas permanecían cerradas este jueves, con todos los estudiantes en clases remotas, pero se esperaba que pudiesen reabrir el viernes.



Breves: Noticias de Actualidad

18 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar