Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MUCHO CALOR Y NADA DE AGUA "Vivo en Urquiza al 900 los días de calor no hay agua. Quiero que me den una solución. Necesitamos una pronta solución" escribe Martín. UN CAMINO ABANDONADO "Por favor a quien le corresponda arreglar la calle Mati que comunica el barrio Los Pioneros y Las Praderas. No se puede pasar y cuando llueve menos. Un día seco esta así imagínense cuando llueve" muestra Ana. LA TAPA SIGUE ROTA "Vivo entre Capilla del Señor y San Martín, esta tapa está rota hace dos años y nadie viene a arreglarla. Los vecinos intentaron taparlo ya que es un peligro tanto para gente adulta, como chiquitos y animales" escribe Belén. #Dato chocaron los palos que rodeaban el Playón del restaurante Donato de Av. Rivadavia y Colectora Sur, otros palos están rotos y podridos, en la esquina de Chacabuco también hay otros caídos. pic.twitter.com/L8h2BNqWQe — Daniel Trila (@dantrila) December 14, 2020

18 de Diciembre de 2020:

Quejas Vecinales

