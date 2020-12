Así se manifestaron desde el Frente Grande Campana a raíz de una nueva manifestación de los trabajadores de la salud y tras el aumento por decreto que asignó el Intendente. "La gestión de Abella pone en riesgo, no solo la salud en general, sino particularmente la salud mental, que se queda sin guardia en un momento crítico del estado anímico y psicológico de la población" expresaron. El martes hubo una nueva manifestación del personal de salud del Hospital San José, además de reclamar por condiciones dignas de trabajo y salarios acorde a las tareas que deben desempeñar durante una pandemia, visibilizaron el desfinanciamiento que sufre la salud pública local. Desde el Frente Grande de Campana expresaron su preocupación sobre la situación que atraviesan, y expresaron "Abella en vez de reconocer y ser consecuente con la labor y sacrificio de los y las profesionales y del personal en general, les paga con más precarización y recorte". Además señalaron la gravedad que reviste el "abandono" en el área de salud mental, "La gestión de Abella pone en riesgo, no solo la salud en general, sino particularmente la salud mental, que se queda sin guardia en un momento crítico del estado anímico y psicológico de la población y en una ciudad donde las problemáticas en esa área son de público conocimiento y gravedad, con altos índices de intentos y de suicidios consumados". "Este es el triste resultado de las políticas neoliberales del macrismo en Campana. Las políticas públicas son herramientas para pensar un Estado poniendo por delante los derechos y necesidades del pueblo, lamentablemente para Abella eso no es una prioridad" Desde el espacio que integra el Frente de Todos concluyeron "Está claro que para el intendente, el derecho a la salud no es una prioridad y desatiende la política pública, maltratando y ninguneando a profesionales de esa área con sueldos miserables y contratos de multitarea, donde especialistas de un área tienen que cubrir las demandas de otras por falta de personal".

Nueva manifestación de los trabajadores de la salud.



FGC en el FdT:

"Está claro que para el intendente, el derecho a la salud no es una prioridad"

