Olvidados: ¿Repetimos aunque sea de otra tendencia política? 20 años no son nada. Hoy no pensaba hablar de "Olvidados", pero en este país siempre tenemos letra para algo más. ¿Suerte o desgracia? Los últimos acontecimientos ocurridos en el país, inducen a decir, o mejor dicho a preguntarnos: ¿Qué sucede? Todo lo que ayer se consideró "comienzo de una recuperación" nos levantamos una mañana y se encuentra que íbamos a ser todos los argentinos "los conejillos de india" de una jugada política realizada entre gallos y medianoche, en la cual como siempre, el pueblo "soberano" sigue siendo el convidado de piedra. Para qué estamos sangrando, nuestras ya exhaustas arcas nacionales, si no se sabe para qué, cuándo, dónde y porqué debemos usar los exiguos fondos disponibles. Estamos ante la presencia de un "Estado de Bienestar", cuasi democrático, pésimamente administrado por dirigentes que solo piensan en su propio beneficio. Ingenuamente consideran que, aunque tienen larga trayectoria algunos, otros conocen solamente una parte de la historia y no se preocupan por averiguar el resto. Estos parecen niños que recién entraron al pre escolar de la política, creyéndose como esos pequeños que comienzan su educación, que papá y mamá todo lo pueden, por lo tanto basta gritar y llorar un poquito para lograr lo que quieren. Pronto aprenderán. El respeto, que es parte esencial de los seres humanos y parte de su esencia, es fundamento de aplicación hacia los derechos individuales, las garantías brindadas por nuestra Constitución Nacional, la determinación en la misma que el "pueblo soberano" sólo gobierna por sus representantes, fue sustituido por el miedo inducido con efectos de una producción semiótica, donde se desfigura la democracia transformándola en una dictadura de berrinches propios de delirantes. Es imposible que un país se endeude colocando bonos de deuda pública al 16% anual en dólares en el mercado internacional de capitales, teniendo como base los intereses pactados por países linderos al nuestro, con una posibilidad económica de respuesta al pago muy inferior a la de Argentina. Hablando, se entiende, de regímenes creíbles de cumplimiento económico de repago de capitales de la deuda, a nosotros ya no nos cree nadie. Entre nos, ¿Quiénes son los que arriesgan de este modo su capital haciendo estos préstamos? ¿Cuáles son sus intereses para realizar esta operación financiera contra todo lo que arrastra Argentina referido a los continuos incumplimientos de pago de su deuda? Con esta última suma conseguida de 750 millones de dólares, emulando a su antecesor de la década de comienzos del siglo XXI, consiguió a esta brutal tasa del 16% anual, acumular 1.500 millones de deuda en esa moneda en no más de sesenta días. Cabe aclarar que no solo critica lo hecho por Domingo Cavallo, sino que lo copia mejorándolo, aunque después lo enjuicien por ello como le pasó al Ministro de Economía Radical. Debe pensar que él también puede salvarse. ¿Se logrará alguna vez ver en nuestro país que se apliquen las leyes y se enjuicie y condene a los que cometen actos de gobierno que perjudiquen nuestra economía siendo verdaderamente los responsables de ello? Habría mucho más que hablar, más si tocamos el "azote de Atila" como se me dio por llamar a la pandemia. Pero lo dejo para otra vez, debido a que considero que hay cosas incomprensibles que están sucediendo, y como siempre no sabes a quien creer, por lo que seguiré de cerca los hechos para ver si hay alguna claridad que poder ofrecerles para que puedan sacar sus propias conclusiones. Fuente economía: Infobae.

De todo un poco (parte 31)

por Julio N. Carreras

