Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación presentaron el Mapa nutricional

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el Mapa Nutricional, una herramienta informática que permitirá generar intervenciones de política pública y recursos de manera estratégica y diseñar dispositivos de trabajo intersectorial en las intervenciones hacia poblaciones vulnerables. "Esto no es solo una herramienta digital, el Mapa Nutricional es parte del abordaje integral que lleva adelante la Nación, junto al Programa SUMAR, las áreas de capacitación y el Programa Impulsa, porque siempre tenemos el objetivo de tener mejores capacidades para que la gente reciba mejores servicios", señaló el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, durante la presentación por videoconferencia de la que participaron más de 120 integrantes de equipos de salud de todo el país. Sabignoso explicó que "todos estos datos antes estaban en bases que no nos transmitían conocimiento, no nos orientaban en la forma de pensar mejor todo el trabajo de gestión que hacemos a diario la Nación, las provincias y los establecimientos. Esta herramienta transforma esos datos y nos permite identificar con mayor claridad las desigualdades y los desbalances que hay en términos sociosanitarios". En tanto, la directora de Monitoreo y Evaluación de Coberturas, Analía González, detalló como fue el proceso de construcción de la herramienta digital que depuró más de 20 millones de registros históricos y cuenta con información de salud anonimizada de 7 millones de niños y adolescentes de 0 a 19 años con cobertura pública exclusiva de salud de la Argentina. Dentro de las potencialidades del mapa, los funcionarios destacaron la posibilidad de poner en marcha acciones de monitoreo individualizado de salud y crecimiento, acorde a la edad de los niños. Cabe señalar, que desde 2004, el Programa SUMAR logró construir un sistema de vigilancia sistemático que hoy es la base de información nominal más completa de la Argentina, con controles de salud, vacunas y estado nutricional (peso y talla e índice de masa corporal) de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, es la fuente de verificación del cumplimiento de los controles y vacunas que demanda la asignación universal por hijo (AUH). Durante el lanzamiento, Catamarca y Misiones compartieron sus experiencias provinciales. Por Catamarca expuso la ministra de Salud, Claudia Palladino, mientras que por Misiones participaron el director de Programas Comunitarios de Atención Primaria de la Salud, Adrián Saldías, y Jennifer Zimmermann, integrante del Equipo de Salud Indígena.



