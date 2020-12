CLUB CIUDAD DE CAMPANA

Estamos en contacto hoy más que nunca - YouTube: Club Ciudad de Campana - Instagram: @clubciudaddecampana y Facebook: Club Ciudad de Campana TORNEO DE FÚTBOL: ESTA NOCHE COMIENZA LA "COPA CCC 10MO. ANIVERSARIO" Desde las 20:30 hs se iniciará el Torneo Nocturno de Fútbol de la entidad tricolor que cuenta con la participación de 9 equipos. El formato del torneo cuenta con una 1ra. Fase donde se disputarán 18 fechas todos contra todos, luego avanzarán a la fase final los primeros 4 equipos que jugarán un cuadrangular final todos contra todos a 3 fechas, el equipo que más puntos obtenga en ese cuadrangular final será el campeón de esta edición. Los partidos correspondientes a la 1ra. Fecha son: - 20:30 hs. Cancha 1: "Morobat" vs. "La Negrita". - 20:30 hs. Cancha 3: "La 20" vs. "Hierros Campana". - 21:30 hs. Cancha 1: "Radio Dale 92.3" vs. "Logischer S04". - 21:30 hs. Cancha 3: "Ameghino Servicios/Transportes Beyra" vs. "Farmacia Fornes". Libre: "Carcare". Auspician este torneo: Casa Mitre, Delivery Point, Amor por la Camiseta, Farmacia Fornes y Lavadero y Lubricentro "Mr. Wash". TEMPORADA DE VERANO 2020-21 Ya se encuentra disponible el tarifario de esta temporada. En la misma los socios que posee la institución podrán disfrutar de las piletas y del tradicional bosque que se encuentra en el club. Contamos con: - 3 piletas. - Clases de Natación. - Actividades Recreativas. - Actividades Deportivas. - Seguridad. - Estricto protocolo sanitario. Horarios: Lunes a Domingos de 10:00 a 21:00 hs. Comienzo: Martes 15 de Diciembre. El verano se disfruta más en el club. Para más información comunícate con la secretaria del club: Tel. (03489) 422881 Interno 105/103/101. Email: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.45 y de 15.00 a 18.45 hs. Sábados de 9.00 a 12.00 horas. ----- TEMPORADA DE VERANO 2020-21; CLASES DE NATACIÓN Les informamos los horarios de las clases de natación que comienzan a partir del próximo Martes 15 de Diciembre. - Adolescentes y Adultos: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 11:00 o de 14:00 a 15:00 hs. Prof. Analia Terrens. - Terapéutica: Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:00 hs. Prof. Analia Terrens. - Acquagym: Lunes y Miércoles de 15:00 a 16:00 hs o Martes, Jueves y Viernes de 17:00 a 18:00 hs. Prof. Analia Terrens. - Pre-Equipo: Lunes, Miércoles y Viernes de 19:00 a 20:00 hs. Prof. Darío González. - Máster: Lunes, Miércoles y Viernes de 19:30 a 21:00 hs. Prof. Pablo Palacio. - Equipo: Lunes a Viernes 15:00 a 16:30 hs. Prof. Ignacio Segura. - Actividades Recreativas: Lunes, Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 hs. Prof. Analia Terrens. - Adultos: Lunes, Miércoles y Viernes de 20:00 a 21:00 hs. Prof. Darío González. Contamos con: - Seguridad. - Estricto protocolo sanitario. El verano se disfruta más en el club. Para más información comunícate con la secretaria del club: Tel. (03489) 422881 Interno 105/107. Email: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.45 y de 15.00 a 18.45 hs. Sábados de 9.00 a 12.00 horas. GIMNASIO DE FITNESS Les informamos los horarios de las clases de musculación, grupales de aeróbicas y de sport cycle del gimnasio de fitness. Musculación - Lunes a Jueves de 6:30 hs a 22:30 hs. - Viernes de 6:30 hs. a 22:00 hs. - Sábados de 8:00 hs. a 13:00 hs. Clases Grupales de Aeróbicas - Stretching: Lunes, Martes, Jueves y Viernes 9:30 hs. - Localizada: Miércoles y Viernes 8:30 hs. Lunes y Viernes 19:30 hs. Miércoles 19:00 hs. - Funcional: Martes 7:30 hs. Martes y Jueves 19:30 hs. - Hitt: Jueves 7:30 hs. Martes y Jueves 20:30 hs. - GAP: Lunes 8:;30 hs. - Gimnasia para adultos: Martes y Jueves 8:30 hs. Miércoles 9:30 hs. - Zumba: Lunes y Miércoles 17.30 hs. - Body Pump: Martes y Jueves 18:30 hs. Miércoles 20:00 hs. Clases de Sport Cycle - Lunes y Miércoles 7:30 hs. - Lunes, Miércoles y Viernes 18:30 hs. - Martes y Jueves 19:30 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 497921 (Prof. Cecilia Sibilin). VOLVE A PRENDER EL FUEGO El sector de parrillas de nuestra institución está habilitado desde el pasado 19 de noviembre para que todos nuestros socios puedan disfrutar nuevamente del sector. El protocolo para poder utilizar las parrillas de nuestra institución es el siguiente: Parrillas Techadas - Se podrán utilizar 4 parrillas (2 de cada lado) y 1 persona por parrilla. - Respetar el distanciamiento social. - Uso de tapa boca. - Máximo de 10 personas por mesa. - Los socios deberán traer sus elementos de higiene personal (alcohol en gel, lavandina diluida, repasadores, utensilios, etc). Parrillas Descubiertas - 1 parrillero por parrilla. - Respetar el distanciamiento social. - Uso de tapa boca. - Máximo de 10 personas por mesa. - Los socios deberán traer sus elementos de higiene personal (alcohol en gel, lavandina diluida, repasadores, utensilios, etc). Los esperamos para seguir disfrutando del club con responsabilidad.

