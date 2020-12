El líder de la Zona A, Estudiantes (BA), recibe a Atlanta desde las 21.10 horas. Villa Dálmine será local el domingo ante Atlético Rafaela. El Torneo de Transición de la Primera Nacional empieza hoy a cruzar la mitad del corto camino que ofrece su primera fase: desde las 21.10 horas, Estudiantes de Buenos Aires recibe a Atlanta en el inicio de la cuarta de siete fechas que ofrece la primera etapa, la cual define dos boletos a la final por el primer ascenso. El elenco de Caseros es líder de la Zona A de la Fase Campeonato con 7 unidades y enfrentará a un Atlanta que, prácticamente, ya no tiene margen de error si quiere alcanzar esa primera final por el ascenso. La actividad en la Zona B comenzará mañana con el duelo entre Sarmiento de Junín y San Martín de Tucumán, mientras Villa Dálmine será local ante Atlético Rafaela el domingo por la tarde. Para el Violeta (2 puntos) tampoco queda margen de error: luego de la derrota ante Tigre necesita obtener una victoria ante La Crema (líder con 7 unidades) si quiere mantener su ilusión de llegar a la primera final. "En el primer tiempo fuimos superados, Tigre hizo un buen partido, pero nosotros estuvimos demasiado imprecisos. Estuvimos ordenados, pero cada vez que recuperábamos el balón le pasábamos la pelota al rival, se hizo muy complicado", señaló Felipe De la Riva tras la caída ante el Matador en diálogo con SoloAscenso. "Los primeros dos encuentros estuve conforme porque hicimos cosas buenas, pero en este último partido no estuvimos a la altura, considero que fue una mala noche, sigo creyendo en lo que hacen los muchachos porque veníamos bien", agregó, antes de referirse al próximo encuentro frente a Atlético de Rafaela: "Es un equipo que está muy bien en lo anímico, viene de obtener buenos resultados y eso lo potenció. Es un plantel que tiene un buen cuerpo técnico, con orden y una dupla en ataque que es muy importante". FASE CAMPEONATO - FECHA 4 VIERNES - 21.10 horas: Estudiantes (BA) vs Atlanta / Héctor Paletta SÁBADO - 17.10 horas: Sarmiento (J) vs. San Martín (T) / Nelson Sosa - 21.30 horas: Temperley vs Estudiantes (RC) / Julio Barraza DOMINGO - 17.10 horas: Def. de Belgrano vs. Dep. Riestra / Leandro Rey Hilfer 17.10 horas: Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela / Diego Ceballos LUNES - 17.10 hs: Ferro vs. Platense / Jorge Broggi - 21.30 hs: Gimnasia (M) vs. Tigre / José Carreras MARTES - 21.10 hs: Agropecuario vs. Deportivo Morón / Rodrigo Rivero FASE REVÁLIDA - FECHA 4 SÁBADO - 17.10 horas: Brown (A) vs. Almagro / Gerardo Méndez Cedro - 17.10 horas: Chacarita vs. Gimnasia (J) / Cristian Cernadas - 17.10 horas: All Boys vs. Quilmes / Adrián Franklin - 19.00 horas Alvarado vs. Barracas Central / Yael Pérez Falcón DOMINGO - 17.10 horas: Nueva Chicago vs. Ind. Rivadavia / Bruno Bocca - 17.10 horas: Guillermo Brown vs. Belgrano / Ramiro López - 20.30 horas: San Martín (SJ) vs. Mitre (SdE) / Lucas Comesaña LUNES - 19.00 horas: Instituto vs. Santamarina / Luis Lobo Medina

Primera Nacional:

Hoy comienza la cuarta fecha de la Fase Campeonato

