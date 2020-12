RIVER, CON COMODIDAD River Plate se convirtió anoche en semifinalista de la Copa Libertadores por cuarta edición consecutiva. Ayer firmó su boleto con goleada en Uruguay: superó 6-2 a Nacional en Montevideo en un encuentro que se abrió a los 17 minutos por la expulsión del arquero Sergio Rochet (fuerte entrada sobre Matías Suárez). A partir de allí, el Millonario fue construyendo su victoria con tantos de Jorge Carrascal, Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini y Rafael Santos Borre (3). Por el pase a la final, el rival del equipo dirigido por Marcelo Gallardo será Palmeiras de Brasil, que eliminó a Libertad de Paraguay. PASÓ LANÚS Anoche, Lanús venció 3-1 como visitante a Independiente con goles de Tomás Belmonte, José Sand y Nicolás Orsini en la primera parte (Andrés Roa descontó en el final para el Rojo) y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Su rival por el boleto a la final será Vélez Sarsfield. La otra semifinal será entre Defensa y Justicia y Coquimbo Unido de Chile. COPA DIEGO MARADONA Hoy comienza la segunda fecha de la segunda ronda de la Copa de la Liga Profesional. Por la Zona A de la Fase Campeonato, Arsenal recibirá a Argentinos Juniors desde las 21.10 horas. Ambos igualaron en la primera jornada: los de Sarandí empataron 1-1 con Boca, mientras el Bicho igualó 1-1 con River Plate. PRIMERA C Hoy se disputarán dos encuentros de la segunda fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición: Sportivo Italiano vs Ituzaingo y San Martín (B) vs Central Córdoba de Rosario. THE BEST 2020 Este jueves se concretó la entrega de los premios The Best que otorga la FIFA: fueron galardonados el delantero polaco Robert Lewandoswski (goleador el Bayern Munich que se coronó campeón de la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League) y el entrenador alemán Jürgen Klopp, campeón de la Premeir League con el Liverpool. Entre los ternados se encontraban los argentinos Lionel Messi y Marcelo Bielsa. PREMIER LEAGUE En el cierre de la 13ª fecha, Manchester United venció 3-2 como visitante a Sheffield United. Con este resultado, los Red Devils igualaron al Everton en la quinta ubicación con 23 unidades, mientras Sheffield sigue hundido en el último lugar con apenas un punto en su haber. Ayer, además, Aston Villa igualó 0-0 con Burnley. SERIE A ITALIA La 12ª fecha terminó ayer con el triunfo de la Roma, que le ganó 3-1 a Torino. Con esta victoria, el equipo de la capital alcanzó a Juventus en la tercera posición con 24 unidades. El líder es Milan con 28 puntos. LIGA DE ESPAÑA La 14ª fecha de La Liga de España comenzará hoy con el duelo entre Athletic Bilbao (15º con 14 puntos) y Huesca (19º con 11 unidades).



Breves: Fútbol

18 de Diciembre de 2020

