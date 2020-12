El piloto campanense tuvo un fin de semana "agridulce" en el segundo evento del año del TC Bonaerense: terminó en el 6º puesto después de sufrir una falla que lo privó de pelear los primeros puestos de la Clase A. El pasado fin de semana se realizó la segunda cita del TC Bonaerense. Esta vez fue en el autódromo de Roque Pérez, donde se hizo presente el campanense Juan Pablo Galliano, quien fue protagonista de la Clase A, aunque no pudo concluir su actuación de la manera esperada. El piloto de nuestra ciudad fue 5º en la clasificación, pero mejoró su performance en la serie: fue segundo, logrando el récord de vuelta para ambas baterías. Sin embargo, en la final no pudo seguir creciendo: cerró su trabajo con un sexto puesto, producto de una falla que no le permitió pelear los primeros puestos. "La verdad es que estoy caliente, porque sé que tenía el auto para pelear adelante", se lamentó Juampi al bajar de su auto. "En la final se complicó con el distribuidor que hacía que el motor se pare y arranque. No sé si fue el platino o el condensador, pero lo concreto es que no pudimos redondear un buen fin de semana. Si querés algo positivo es que por suerte pude llegar, pude terminar la carrera y si bien el auto lo llevo entero, fue una carrera con sabor agridulce por todo esto que te estoy contando", agregó el campanense. "Ahora ya se terminó este año, por fin. Habrá que pensar en el próximo, calculo que estaremos arrancando en marzo", cerró Galliano.



Automovilismo:

Juan Pablo Galliano; "Tenía auto para pelear adelante"

