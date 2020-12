Breves: Deportivas

RUSIA SANCIONADA Rusia fue excluida por dos años de toda competencia deportiva mundial y no podrá participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el año próximo, ni en los Juegos de Invierno de Pekín 2022, según resolvió este jueves el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) al encontrar a ese país como trasgresor de las reglas antidopaje entre 2012 y 2014. Los tres árbitros designados por el TAS para tratar este asunto redujeron a la mitad la sanción impuesta a Rusia por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero accedieron a que los deportistas rusos puedan competir utilizando su bandera, su himno nacional y el nombre de su país en las competiciones de carácter mundial que tengan lugar durante los dos próximos años. SE DEFINE CON PÚBLICO Este fin de semana se disputará la última fecha de la temporada 2020 del Turismo Carretera. Y será la primera, desde la reanudación de la competencia, que contará con público en las tribunas: habrá 4.000 personas en el Circuito San Juan Villicum (un 30% del aforo total), donde se coronará al nuevo campeón de la categoría más popular del automovilismo nacional. El Gran Premio Coronación se pondrá en marcha el domingo a las 13.10 horas. El entrerriano Mariano Werner (Ford) llega como líder de la Copa de Oro con 101,5 puntos, mientras Juan Cruz Benvenuti (Torino) es su escolta con 83,5. RUGBY: MUNDIAL 2023 Se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby "Francia 2023" y el Seleccionado Argentino recibió buenas noticias: integrará el Grupo D junto a Inglaterra, Japón, Oceanía 1 y América 2. Así, Los Pumas evitaron a las potencias del Hemisferio Sur en la primera ronda. En el Grupo A estarán Nueva Zelanda, Francia e Italia junto a América 1 y África 1; en el Grupo B jugarán Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Asia/Pacífico 1 y Europa 2; y en el Grupo C competirán Gales, Australia, Fiji, Europa 1 y el ganador de la clasificación final. La Copa del Mundo "Frnacia 2023" se disputará del 8 de septiembre al 21 de octubre y, concluida la primera fase, los dos mejores de cada grupo avanzarán a Cuartos de Final. SEGUNDA PARA FACU El base Facundo Campazzo disputó su segundo partido de pretemporada NBA con los Denver Nuggets, que vencieron 126 a 95 como locales a Portland Trail Blazers. El cordobés disputó los últimos 9 minutos y 36 segundos del juego y no pudo sumar puntos (0/2 en triples), aunque sí aportó 3 asistencias, un robo y un rebote. Esta noche, los Nuggets vuelven a medirse con Portland en su último encuentro de preparación antes del inicio de la temporada 20/21. AUSTRALIA RETRASADO El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada tenística, se jugará del 8 al 21 de febrero, con un retraso de casi un mes de su fecha tradicional, debido a la pandemia de coronavirus. La fecha original del certamen era del 15 al 31 de enero, pero las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de Melbourne (se exige una cuarentena de 14 días) generaron la decisión correrlo para febrero, en el principal cambio que tendrá el inicio de la temporada 2021.



Breves: Deportivas

18 de Diciembre de 2020

