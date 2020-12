La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2021







Son más de 4 mil millones de pesos. También se aprobaron la extensión de la Emergencia Sanitaria, y de la Emergencia Económica. En la última sesión del año, que se desarrolló este viernes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó el presupuesto general de gastos para el 2021 y la ordenanza complementaria. "Se trata de una programación de recursos de más de $4 mil millones, en el cual se priorizó principalmente a la Secretaría de Salud, que tiene a cargo el Hospital Municipal San José y a los centros de salud, subiendo su presupuesto con respecto a este año, en más de 78%, teniendo en cuenta que tendrá que continuar solventando gastos vinculados al Covid-19", resumieron fuentes oficiales. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, incrementó su presupuesto en un 46% para fortalecer a las instituciones educativas y seguir asistiendo a las necesidades de los vecinos, mientras que la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, en tanto, recibirá un 43% más que este año, incluyendo la adquisición de nuevas cámaras que permitirán seguir mejorando la seguridad de la ciudad. Asimismo, la cartera de Obras, Planeamiento e Ingeniería Urbana percibirá un 41% más, que será destinado a afrontar los aumentos en los costos de la recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos. EN DISIDENCIA La sesión duró más de tres horas, gran parte de ellas consumidas por el debate alrededor del presupuesto, que fue aprobado por 11 votos de los concejales de Juntos por el Cambio; 8 negativos del PJ-Frente de Todos y la UV Calixto Dellepiane; y la abstención de Stella Maris Giroldi (PJ – Frente de Todos) quien fundamentó su posición señalando que la administración de presupuesto era potestad de los intendentes electos y había que acompañarlos, pero le preocupaba la situación de los trabajadores municipales y sus salarios. Luego de su extendida ausencia preventiva por la pandemia, volvió Carlos Cazador a la presidencia de Juntos por el Cambio, y fue el bastonero en la defensa del presupuesto al que definió como "austero"; se lamentó de los pocos recursos girados por la provincia durante el año: "nos tuvimos que manejar casi con lo nuestro"; y recordó que no hubo obras "pero el dinero disponible se dedicó a que no nos pasen cosas graves" en términos de Salud. Entre las argumentaciones de la oposición, Oscar Trujillo señaló que prácticamente el 50% del presupuesto 2021 estaba asignado a salarios, pero que gran parte de ellos están destinados a la "planta política, conformada por personas foráneas que no se sabe quiénes son ni tributan en Campana". Por su parte, Alexis Twyford de la UV Calixto Dellepiane, entre otras cuestiones señaló que no se podía evaluar el presupuesto 2021, dado que no se brindó la información necesaria para compararlo con la ejecución del presupuesto vigente; y también puso el acento en la previsión de un eventual endeudamiento por $450 millones, equivalente al 10% del presupuesto. En ese mismo sentido, entre otras cuestiones, Soledad Calle (PJ – Frente de Todos) consideró que se trataba de un presupuesto "planchado" deliberadamente para manejar la recaudación no contemplada con discrecionalidad en un año electoral, y previendo una alta política de endeudamiento. Durante el extenso debate también pidieron la palabra Colella, Romano, Schwartz, Carrizo, Medina, Insausti y Meiraldi, entre otros. A lo largo de la sesión que duró más de tres horas, los concejales extendieron el plazo de la emergencia sanitaria y ambiental, como así también la económica y social hasta el 31 de diciembre del 2021. También se convalidó un convenio específico suscripto con el ENOHSA, para la finalización de la obra del colector cloacal del barrio Lubo en el marco del plan "Argentina Hace". Casi al final, los concejales aprobaron una ordenanza que prohíbe en Campana toda publicación en la vía pública y habilitación de negocios inmobiliarios bajo la forma de franquicias (tipo Re/Max) que no respondan con las disposiciones de la Ley 20.266.



También se aprobaron la extensión de la Emergencia Sanitaria, y de la Emergencia Económica





Calle consideró que el presupuesto fue "planchado" especulando con un año electoral.





Twyford señaló que no se informó la ejecución del presupuesto 2020, evitando una evaluación objetiva del propuesto para el 2021.





Cazador defendió el presupuesto 2021 y lo calificó de "austero". VIDEO DE LA SESION: #Video HCD Campana: Sesión de prórroga, 18 de Diciembre de 2020. ▶️ https://t.co/wHDzWecO8a pic.twitter.com/ox5lacjLBo — La Auténtica Defensa (@LADdigital) December 18, 2020 #Ahora Se aprobó el Presupuesto General de Gastos para el año 2021. 11 afirmativos, 8 negativos 1 abstención. pic.twitter.com/17SJuRw1eg — Magui Felizia (@mawifelizia) December 18, 2020

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2021

