La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Defensa Civil brinda recomendaciones ante el alerta por lluvias y vientos fuertes







El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un frente de tormentas que comenzó ayer a la noche y afectará todo este sábado. La Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, alerta a la comunidad por un frente de tormenta que afecta a la ciudad desde ayer a la noche y el sábado durante todo el día y solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante tal circunstancias. Esta inclemencia del tiempo podría ocasionar fenómenos meteorológicos excepcionales con posibilidad de provocar emergencias o desastres. Como medida de precaución ante vientos de gran intensidad, se recomienda tomar especiales recaudos con las personas más vulnerables (niños, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). Además, se aconseja: - Si se encuentra en una vivienda: cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos; retirar macetas del balcón o terraza, y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente; retirar del jardín objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles; mantener a los animales domésticos en lugares protegidos; evitar salir de casa si no es necesario. - Si se encuentra en la calle o en el campo es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado; estar atento y con visión panorámica de lo que pasa a su alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento); o detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, etc.) - Si está conduciendo: evitar transitar por calles anegadas; tener precaución ya que son frecuentes los cortes en calles, por caída de árboles y cables eléctricos; si el auto se ve afectado por la fuerza que el viento ejerce sobre él, evitar los rebases y tener precaución en los cruces y puentes. Ante la posibilidad de actividad eléctrica, se sugiere evitar las zonas abiertas. No jugar, ni dejar que niños o adolescentes jueguen en potreros o baldíos; no permanecer en las playas, ríos, lagos, ni piletas; alejarse de elementos eléctricos tales como postes de iluminación; no protegerse debajo de árboles, sobre todo en zonas despejadas (campo). En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y notificar de inmediato a las autoridades. Por último, se pide a la comunidad que ante la necesidad de comunicarse por alguna emergencia, hacerlo a través de Alerta Campana o bien a los teléfonos 103 (Defensa Civil), 432020 / 427020 / 430120 (CIMoPU), 911, 423263 (Mesa de Enlace).



Desde Defensa Civil brindan recomendaciones ante la llegada de una fuerte tormenta.



Defensa Civil brinda recomendaciones ante el alerta por lluvias y vientos fuertes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar