La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 El Municipio continúa clausurando bares que realizaron eventos no permitidos







Durante el último fin de semana, locales nocturnos realizaron eventos que no están habilitados por los protocolos vigentes poniendo en riesgo la salud de los vecinos. La Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones del Municipio continuó este jueves con las inspecciones y clausuras de bares y pubs que incumplieron con las medidas vigentes. Luego de la clausura al pub Cielo, inspectores municipales procedieron este jueves a clausurar Bugsy, otro de los lugares donde se comprobó la realización de actividades no permitidas. Según informaron, en Bugsy también se realizaron las actas correspondientes y ahora las actuaciones serán remitidas al juzgado Municipal de Faltas, para que evalúe qué temperamentos tomar. Las sanciones, además de multas, pueden incluir hasta el retiro definitivo de la habilitación. Desde Inspección anticiparon que los procedimientos continuarán en las próximas horas.





El Municipio continúa clausurando bares que realizaron eventos no permitidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar