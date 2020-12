La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Correo de Lectores

Sobre la falta de límites

Por Piero Maistrello







En estos meses tan singulares (y creo que aquellos quienes peinamos canas mucho más que el resto), aprendimos a valorar la vida o, por lo menos, a poder conservarla. Por eso, me permito llamar a la reflexión a mis vecinos, no sólo para que sigamos cuidándonos entre todos con los protocolos correspondientes, sino además, para que luego de tanto aislamiento y confinamiento, no perdamos de vista que somos vulnerables. Este viernes cerca del mediodía me llamaron la atención los bocinazos en la Rocca: una caravana de autos con niños, calculo egresados de alguna primaria, festejando haber terminado una etapa lo cual me parece bien. Es grato un poco de alegría y ruido luego de tanto silencio e incertidumbre a lo largo del 2020. Lo que me preocupó, es el nivel de inconsciencia de los adultos que los acompañaban y que permitieron que estos chicos, calculo de no más de 12 años, fueran sentados en las ventanillas de las puertas con medio cuerpo afuera de los vehículos en una actitud, por lo menos, temeraria. Esos niños no tienen la culpa: niños son. Por eso, apelo a esos padres en particular, y a los padres de nuestra ciudad en general a que reflexionen sobre los límites para con sus hijos, y las eventuales e impensadas consecuencias que aparejan la falta de ellos y además, a una edad tan temprana. Piero Maistrello



Correo de Lectores

Sobre la falta de límites

Por Piero Maistrello

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar