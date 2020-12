La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Correo de Lectores:

Nadie se arrepiente de tomar la decisión correcta

Por Agustín Duff







"Confiamos que obrará con el Amor de su corazón, decidiendo para el bien de su gente. Cada uno sabe en su corazón cuando obra para bien. Rezo por Ud. y le comparto mi historia." --Senadora Silvina García Larraburu #NOALABORTO#HACE40AÑOSQUEMEDEJARONSER# NADIE SE ARREPIENTE DE TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA Nací hace 40 años en Esquel. Soy hija de una Niña Madre. Mi mamá quedó embarazada con 13 años. Me tuvo a los 14 años. Soy hija de una Madre abusada. Soy hija de un padre abusador. Nieta de un abuelo abusador. Nieta de una abuela alcohólica y golpeadora. Soy todo eso, pero no soy abusadora, ni alcohólica, ni golpeadora. No fui deseada, pero aun así, sopló el aliento de Vida en Mí. Soy, aunque mi mamá no quiso que fuera. Soy, porque alguien llamado Silvia, velo por Mí. No la conozco, no sé quién es. No sé si vive. Pero le estaré eternamente agradecida por cuidarme y ser mi Ángel Guardián! Silvia, ayudo a mi mamá a tomar OTRA DECISIÓN ... .QUE NO SEA LA DE MATARME. Y así fue que nací y luego me dieron en ADOPCIÓN. (Ese es otro capítulo, que no es necesario contar, porque ya saben los hermosos Padres y Hermanos que tengo) Soy Milagros. Soy hija. Soy Madre. Soy Esposa. Soy Hermana. Soy Sobrina. Soy Prima. Soy Madrina. Soy Ahijada. Soy Tía. Soy Amiga. Soy compañera. Soy Profesora de Educación Física. Soy Huertera. Soy Cocinera. Soy Música. Soy Montañista. SOY PORQUE ALGUIEN VELO POR MI! Soy la que te acompañó. Soy la que te cocinó el locro más rico del mundo. Soy la que cantó en tu casamiento, en aquel fogón y en esa noche de guitarreada. Soy la que te hizo descubrir lo hermosa que es la montaña. Soy la que te acompaño en tu enfermedad. Soy la que te hizo reír. Soy la que te enseño a armar una carpa, a hacer un nudo, a caminar en zigzag. Soy la que estuvo cuando nació tu hijo, soy la que cuida a tu hijo cuando no tenés con quién dejarlo. Soy Mili. Soy La Negra. Soy la Pocha. Soy Milagritos. Soy la Chubuta. Y porque alguien veló por mi Vida, SOY! Ahora quiero preguntarte… Te hubiese dado lo mismo que no esté en tu casamiento? Quién no cantará en el Bautismo de tu hijo? Te hubiese dado lo mismo, no tener mi amistad, no tener momentos de carcajadas y noches de charlas nostálgicas? ¿Te hubiese dado lo mismo caminar sin mí en la montaña? Te daría lo mismo no pasar el 25 de mayo a comerte un locrito? Sería lo mismo para vos no haberme conocido, no parar en mi casa, no sentarte a mi mesa y charlar hasta quedarnos sin voz? Te hubiese dado lo mismo no compartir cumpleaños, peñas, peregrinaciones, caminatas, trabajos, salidas, la partida de tus viejos……? Claro que no… porque ocupo un lugar en tu vida. No sé si grande o pequeño, pero ahí estoy. Estoy en tu Vida, porque me dejaron estar. #MIVIDA VALE#LOMISMOQUELATUYA# EL ABORTO NO TERMINA CON UNA VIDA DE 7,12, 20 SEMANAS. El ABORTO SE ENCARGA DE INTERRUMPIR UNA LARGA VIDA Y MODIFICAR LA TUYA. Cuando te manifiestes a favor del aborto, lo apoyes y lo aconsejes; sabe que alguien va a dejar de hacerte reír, de acompañarte, de cocinarte, de darte un lugar en el colectivo, de llevarte a la montaña, de cuidar a tu hijo, de ser profesor, de cantar a tu lado, de cebarte un mate, de darte un abrazo, de rezar por vos, de darte trabajo, de curarte…deeee…. Y al final del día, vas a descubrir que el abusador, el alcohólico y el golpeador siguen de pie, mientras que, los que son inocentes de esa situación, terminan en la basura. En el día de mi cumple, quiero pedirte que dejes SER! Pone toda tu fuerza en luchar para que tengamos una LEY DE ADOPCIÓN SEGURA, RÁPIDA, CONSCIENTE Y AMOROSA. El Aborto no mete al violador, ni al abusador preso. EL aborto no practica la igualdad de género. El aborto no es inclusivo. No soluciona la pobreza. El aborto JAMAS TE VA A LIBERAR, sencillamente porque YA SOMOS! Y aunque nos maten y nos descarten, ya dejamos huella. Ningún abuso, ningún golpe, ninguna pobreza me hizo menos persona. Soy y somos personas IGUAL QUE VOS! DOY GRACIAS A DIOS, PORQUE PUEDO COMPARTIR MI VIDA CON VOS! Senadora Silvina García Larraburu Adhiere: Agustín Duff





Correo de Lectores:

Nadie se arrepiente de tomar la decisión correcta

Por Agustín Duff

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar