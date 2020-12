La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Breves: Noticias de Actualidad

AUMENTO AUTORIZADO El Gobierno autorizó finalmente un aumento del 5% en los servicios de telefonía móvil y básica, servicios de internet y TV por cable, que regirá a partir de enero próximo. "A partir del 1 de enero de 2021 se aplicará un aumento del 5% en los precios para todos los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)", indicó un comunicado del ente ENACOM. Si bien se puso el acento en el lanzamiento de una Prestación Básica Universal para que unas 10 millones de personas accedan a tarifas más bajas, el Gobierno finalmente accedió a que las compañías TIC apliquen el ajuste desde enero. A través del DNU 690/20, se había suspendido este año, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, cualquier incremento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, siendo el último aplicado en marzo de este año. MÁS PLANES El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció esta tarde que la Anses llevará a cabo una ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a "800 mil nuevos beneficiarios, 300 mil de ellos en la provincia de Buenos Aires". Así lo afirmó durante el acto que encabeza en la ciudad de La Plata junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde también anunció una inversión de "8 mil millones de pesos para que se duplique la ayuda a los comedores escolares" durante el verano. Axel Kicillof, anunció esta tarde que llevará a cabo una "regularización de los barrios cerrados" que implica, además, "cesión de tierras" y que "emprendimientos privados han cedido 60 hectáreas para 1.500 lotes" de viviendas. OTRO PESO En una plaza cambiaria casi sin demanda, el dólar blue retrocedió otro peso, a $148 para la venta, mientras el Banco Central logró por décima jornada consecutiva recuperar reservas y embolsó otros u$s 10 millones, al intervenir en la plaza. En lo que va de diciembre, la autoridad monetaria logró sumar unos u$s 130 millones, en un escenario más tranquilo y controlado por las medidas oficiales. Respecto del dólar informal, el oficial mayorista registró una diferencia del 78%, debajo de los casi 150% de mediados de octubre. El blue cumplió cuatro registros semanales en baja de manera consecutiva tras subir el lunes $3 y superar los $150. DELICADO El ex presidente y senador nacional Carlos Menem continúa internado en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires y su hija, Zulemita, afirmó que "está luchándola". "Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso", expresó la hija del senador nacional por La Rioja a través de su cuenta de Twitter. Menem, de 90 años, fue internado el miércoles pasado en la clínica del barrio porteño de Palermo tras sufrir una "infección urinaria" y su cuadro se complicó en las últimas horas a causa de una arritmia. No obstante, su estado es "estable" dentro del cuadro de salud y las complicaciones por su edad, aunque continúa en terapia intensiva. LA SEGUNDA Estados Unidos concedió el viernes la autorización de emergencia para la vacuna de Moderna contra el Covid-19, anunció la Agencia de Medicamentos (FDA). El producto de la joven firma de biotecnología se sumará, por tanto, al de la alianza Pfizer/BioNTech en la enorme campaña de vacunación que comenzó el lunes en el país. "¡Felicitaciones, la vacuna de Moderna ya está disponible!", dijo el presidente Donald Trump. La vacuna de Pfizer/BioNTech, autorizada hace siete días, había obtenido luz verde de la FDA al día siguiente de la opinión favorable de un comité de expertos estadounidenses. Si el producto de Pfizer/BioNTech ya había establecido un récord, Moderna lo hace aún más: su vacuna fue aprobada 19 días después de que se presentó la solicitud oficial, en comparación con 22 en el caso de Pfizer. "Con dos vacunas disponibles ahora para la prevención contra el Covid-19, la FDA ha dado un nuevo paso crucial en la lucha contra esta pandemia", afirmó su director, Stephen Hahn.



