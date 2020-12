La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 19 de Diciembre







DÍA DEL TRABAJADOR DEL SENASA Instituido a través de la Resolución Nº827/2006 en el año 2006, considerando el Decreto Nº1585 del año 1996, en este día se homenajea a los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por su labor y dedicación diaria. El Senasa fue creado en el año 1996, mediante el Decreto Nacional Nº 660, que fusionó el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). Dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa "planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal". LA PALOMITA DE POY Corría el año 1971 cuando Aldo Pedro Poy convirtió el inolvidable gol de palomita frente a Newell´s Old Boys. En ese entonces, se disputaba la semifinal del Torneo Nacional 1971 en "El Monumental" y "el canalla" se enfrentaba contra su eterno rival. El equipo dirigido por el mítico Ángel Labruna e integrado por Aurelio Pascuttini, Alberto Fanesi, Carlos Aimar, Roberto Gramajo y, por supuesto, Aldo Poy, había tenido una actuación destacada durante todo el campeonato perdiendo 2 partidos contra San Lorenzo y Chacarita Juniors. Curiosamente, Labruna estaba satisfecho por haberle tocado el vestuario visitante: "el otro tiene una mufa que viene desde 1957, anoche lo uso Independiente y ya vio como le fue" le comentó a "El Gráfico" refiriéndose a la derrota de "el Rojo" frente a San Lorenzo. El primer tiempo finalizó sin goles, no obstante, a los 9 minutos del segundo tiempo José Jorge González tiró el centro con el que Poy convirtió el gol de la victoria: "me acuerdo que venía desde mitad de la cancha mirando al ´Negro´ (González) que iba a tirar el centro. Cuando sacó ese centro bárbaro me tiré porque no llegaba, pero terminé llegando en el momento justo. Con la fuerza que había tomado para correr y tirarme, parecía que le había pegado con el pie. Cuando la golpeé ya me di cuenta que era gol." Así, "el canalla" disputó la final contra "El Ciclón"y, al ganarle 2 a 1, obtuvo su primer título en la era profesional. El humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa inmortalizó aquel histórico partido con el cuento "19 de diciembre de 1971" que se publicó en el libro "Nada del otro mundo" en el año 1987. Por otro lado, cada año los hinchas de Central se reúnen con Poy y recrean el icónico gol: "es algo inexplicable. Ya van 40 años y la gente sigue recordando mi gol, me siguen convocando para reunirme con ellos y revivir ese momento. Para mí es un halago que eso pase". SE ESTRENA "TITANIC" Un día como hoy en el año 1997, se estrenaba "Titanic". Dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates y Billy Zane, la aclamada película fue rodada por el interés que tenía el director canadiense en el naufragio del RMS Titanic. Por otra parte, Cameron manifestó que la historia fue perfecta: "la yuxtaposición de los ricos y los pobres, los roles del género [y] la magnificencia del gran barco igualado en escala por la locura de los hombres que con empeño lo condujeron a la oscuridad. Y encima de todo la lección de que la vida es incierta, el futuro es desconocido... lo impensable es posible." La canción "Myheartwillgoon", interpretada por Céline Dion, se convirtió en un gran éxito que debutó en el puesto número 1 del "Billboardhot 100" del año 1998.



Efemérides del día de la fecha, 19 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar