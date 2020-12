La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Joven campanense expone su arte en una Galería de Recoleta







Se trata de Valentina Suarez Moragues, quien en una entrevista con La Auténtica Defensa cuenta sus inicios, cómo sobrellevó este año de pandemia y detalles de su presentación en la muestra "Arte en Delta" en Tigre y "Arte en el Pasaje" en Recoleta. "Es fruto de años de estudio y trabajo, mostrarlo hace que pueda compartirlo con el público", resalta. La pandemia del Coronavirus o del COVID-19 ha cambiado a muchos. En especial el sector de la cultura ha sido uno de los más golpeados, fueron los primeros en cerrar y cancelar conciertos, presentaciones teatrales, cines, parques, museos. De a poco, respetando las medidas establecidas, algunos lugares van abriendo nuevamente sus puertas al público. En este ocasión, una vecina campanense Valentina Suarez Moragues (25) tiene la grata noticia de compartir que está exponiendo sus cuadros en "Arte en el Pasaje" una Galería en Recoleta. "Es la primera vez que expongo y que mis obras hayan sido calificadas para ser expuestas en Tigre (Arte en el Delta) y en Recoleta (Arte en el Pasaje) me motivó e impulsó a enmarcar y producir más. Siento que es fruto de años de estudio y trabajo, mostrarlo hace que pueda compartirlo con el público", resalta en una charla con La Auténtica Defensa. Tuvo facilidad y le gustó el dibujo desde muy pequeña y a medida que fue creciendo asistió a diferentes talleres de Dibujo y Pintura de nuestra ciudad. Luego ingresó a la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde estudió Licenciatura en Arte, "ahí experimenté un antes y un después en mi relación con el arte, visité Museos, muestras de pintores, no sólo en nuestro país sino también en el exterior". En simultáneo, siguió yendo a talleres para especializarse en distintas técnicas. Actualmente Valentina está realizando la tesis para terminar la carrera y asegura "aprendí mucho, la Universidad fue un camino de arduo aprendizaje; empecé a interesarme por el feminismo y eso me enriqueció mucho como persona. Los profesores y compañeros con quienes me vinculé fueron excelentes, recomiendo mucho mi facultad para aquellos que quieran seguir por el camino del Arte. Además, es pública". Su inspiración, desde incluso antes de la pandemia, son las redes sociales. Se enfoca en la diversidad de cuerpos, las curvas, las diferentes tonalidades de pieles. Toma como referencia a chicas que sigue, tanto argentinas como foráneas, para ser lo más realista posible. "Las obras que más captan mi atención son las que utilizan ciertas paletas de colores y aquellas que son caóticas y desprolijas". Los dibujos que están en ambas galerías los realizó de manera digital. Es una técnica que se está usando últimamente, pero que todavía no es aceptada por todos. "Algunas personas creen (equivocadamente) que es más fácil y que la computadora hace todo el trabajo. En realidad, para hacerlo es necesario saber lo mismo que para pintar o dibujar con otros materiales, se necesitan conocimientos de: anatomía, color, composición, etc". A raíz de la temática de sus cuadros y de lo que se vive en la actualidad Valentina cierra la entrevista reflexionando "el tema de la autoestima con respecto a las redes sociales es algo que nos atraviesa a todos. Resulta tedioso tener que estar midiéndose con estándares de belleza inalcanzables, que provoca que muchas chicas no quieran subir fotos sin filtro. Creo que son varias las mujeres que se sienten así, pero a la vez estamos viviendo un cambio de paradigma, en el que la diversidad comienza a ser protagonista y se empieza a percibir la belleza en aquellos cuerpos que antes eran agredidos y excluidos".

La familia y amigas acompañando a la artista LO QUE DEJÓ LA PANDEMIA Hace unos meses cuando la convocaron para exponer en las dos galerías la joven cuenta que reactivó su cuenta de Instagram (vaalentinanoelart) que "se estaba llenando de polvo". Además analiza lo hablado con varios artistas conocidos, "la pandemia nos afectó a todos de distinta manera. Algunos produjeron como nunca por el exceso de tiempo, otros se bloquearon por el encierro". En lo personal, ella tuvo momentos de mucha producción, pero en general le costó sentarse a dibujar. En cierto modo, cuando su facultad decidió dictar clases virtuales le ayudó a reactivarse un poco y a partir de ello se permitió hacer obras más complejas.

Valentina expone sus cuadros hasta el prómixo 7 de enero en Recoleta.



EXPOSICIÓN Desde el 7 de diciembre al 7 de enero en "Arte en el Pasaje" ubicado en Libertad 1240, Local 13 (Recoleta). Horario: de lunes a viernes de 15:30 a 18:30 horas.







