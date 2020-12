La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Primera D:

Este sábado se abre la cuarta fecha de la Fase Reválida: Argentino de Rosario, que ganó sus primeros tres partidos, recibe a Central Ballester. Este sábado comenzará la cuarta fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D con la disputa de un partido que puede ser determinante para el futuro de Puerto Nuevo: desde las 17.10 horas, Argentino de Rosario recibirá a Central Ballester. El Salaíto ganó sus tres compromisos (en el segundo de ellos goleó 4-1 al Portuario), suma 9 puntos y, en caso de vencer hoy al Canalla, se hará prácticamente inalcanzable para el resto de los equipos de la Fase Reválida. Por su parte, Central Ballester, que acumula 4 puntos en dos encuentros (ya quedó libre), tendrá la oportunidad de ubicarse a solo dos unidades de Argentino con un partido menos. Una situación que le abriría chances a Puerto Nuevo, que el lunes visitará a Centro Español (el mismo lunes completarán Juventud Unida vs Yupanqui). La cuarta fecha de la Primera D comenzó ayer con el empate 0-0 entre Lugano y Liniers por la Fase Campeonato. Así, La Topadora quedó como único líder con 5 puntos, mientras el Naranja se mantuvo en el último lugar con 2 unidades. La programación se completará el lunes con Deportivo Paraguayo vs Sportivo Barracas y Atlas vs Claypole.

Foto: Archivo Las chicas reciben hoy a Comunicaciones Por la tercera fecha del campeonato de Transición de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Comunicaciones. El encuentro comenzará a las 17.00 y se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Hasta el momento, las Portuarias suman un empate (2-2 como local con Estudiantes de Buenos Aires) y una derrota (0-6 vs Sarmiento en Junín el pasado domingo). El otro cotejo de la Zona B se jugará mañana, cuando Ferro Carril Oeste reciba a Sarmiento. En caso de ganar, las juninenses lograrán el ascenso a la Primera A en caso que Comunicaciones no se lleve hoy los tres puntos de Campana.

