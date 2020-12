La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/dic/2020 Breves: Fútbol

COPA DIEGO MARADONA Anoche comenzó la segunda fecha de la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional: Argentinos Junior superó 1-0 como visitante a Arsenal con gol de Gabriel Hauche. Así, con 4 puntos, el Bicho quedó como líder de la Zona Campeonato A. Hoy arrancará la programación de la Zona B: San Lorenzo vs Colón (19.20) y Talleres vs Atlético Tucumán (21.30). En tanto, por la Zona Complementación este sábado se medirán: Patronato vs Aldosivi (17.10) y Godoy Cruz vs Newells (19.20). EMPATE EN CASEROS La cuarta fecha de la Primera Nacional comenzó anoche: Estudiantes de Buenos Aires igualó 3-3 como local frente a Atlanta. Así, llegó a los 8 puntos y sigue encabezando la tabla de la Zona A, mientras el Bohemio quedó con 4 unidades. Hoy jugarán Temperley (3) vs Estudiantes de Río Cuarto (3) desde las 21.30 horas. En tanto, la programación de la Zona B arrancará esta tarde: Sarmiento de Junín recibirá a San Martín de Tucumán desde las 17.10 horas. Mañana será el turno de Villa Dálmine como local ante Atlético de Rafaela. Por la Fase Reválida hoy se disputarán cuatro encuentros: Alvarado de Mar del Plata vs Barracas Central, Brown (A) vs Almagro, Chacarita vs Gimnasia (J) y All Boys vs Quilmes. PRIMERA B METRO Hoy se disputará íntegra la tercera fecha de la Fase Campeonato: Acassuso (2 puntos) vs Tristán Suárez (4), Villa San Carlos (1) vs J.J. Urquiza (3) y Almirante Brown (4) vs Comunicaciones (1). En tanto, por la Reválida se medirán: San Miguel vs San Telmo y Argentino de Quilmes vs Flandria. PRIMERA C Este sábado se pone en marcha la cuarta fecha de la Fase Campeonato: Lamadrid (4 puntos) recibe a Dock Sud (3) y Deportivo Merlo (3) será local ante Real Pilar (4). En tanto, por la Fase Reválida, ayer jugaron: Sportivo Italiano 0-0 Ituzaingo y San Martín (B) 1-0 Central Córdoba (R). LIGA DE ESPAÑA En el inicio de la 14ª fecha, Athletic Bilbao le ganó ayer 2-0 a Huesca. Hoy jugarán: Atlético Madrid vs Elche (10.00, ESPN), Barcelona vs Valencia, Levante vs Real Sociedad, Osasuna vs Villarreal y Sevilla vs Valladolid. PREMIER LEAGUE Con cuatro partidos hoy comienza la 14ª fecha en Inglaterra: Crystal Palace vs Liverpool (líder con 28 puntos; 9.30, ESPN), Southampton vs Manchester City (12.00, ESPN), Everton vs Arsenal (14.30, ESPN) y Newcastle vs Fulham (17.00, ESPN). SERIE A DE ITALIA La 13ª jornada se abrirá hoy con tres juegos: Fiorentina vs Hellas Verona (11.00, ESPN), Sampdoria vs Crotone (14.00, ESPN) y Parma vs Juventus (16.45, ESPN). BUNDESLIGA Por la 13ª fecha, Bayern Leverkusen, líder con 28 puntos, recibirá hoy a Bayern Munich, segundo con 27. El otro escolta es Leipzig (27), que recibirá a Colonia. La programación arrancó ayer: Union Berlin le ganó 2-1 a Borussia Dortmund.



