La Crema es líder de la Zona B del Torneo de Transición, mientras el Violeta necesita el triunfo para poder mantener vivas sus ilusiones. El partido se jugará desde las 17.10 hs. con arbitraje de Diego Ceballos. La derrota ante Tigre del pasado lunes dejó, prácticamente, sin margen de error a Villa Dálmine (2 puntos) en esta impiadosa Fase Campeonato del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Y en ese contexto, el Violeta recibirá hoy a Atlético de Rafaela, líder de la Zona B con 7 unidades. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha, se disputará desde las 17.10 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Diego Ceballos. Y será la oportunidad para el conjunto dirigido por Felipe De la Riva de conseguir su primera victoria y de mantenerse con chances de llegar a la última fecha con posibilidades de acceder a la final por el primer ascenso. Para este compromiso, el DT uruguayo dejó abierta la posibilidad de realizar varios cambios después de las tres modificaciones que concretó en el entretiempo del duelo ante Tigre y que le respondieron bien en esos 45 minutos. En ese sentido, una de las dudas aparece en el carril derecho, donde Facundo Lando recuperó la titularidad, pero terminó siendo reemplazado por Laureano Tello en la segunda parte. La otra posición que genera interrogantes es la del segundo enlace. Tomás Garro arrancó como titular, pero ante Tigre jugó Lucas Cuevas, que también fue reemplazado en el entretiempo y en esta oportunidad ni concentra. En ese lugar, tanto el juvenil Valentín Umeres como Sergio Sosa (ambos ingresaron bien ante Deportivo Riestra y Tigre) surgen como opciones. Otra variante que De la Riva probó ante el Matador en los minutos finales fue ubicar a Tello junto a Federico Recalde en el "doble 5", aunque resulta poco probable que Saúl Nelle salga de la formación titular, más allá que su rendimiento todavía no termine de convencer. Así, la probable alineación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Tello o Lando, Nelle o Tello, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Garro o Umeres, Enzo Fernández y Catriel Sánchez. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Eduardo Vallejos (categoría 2002, primera citación), Francisco Manenti, Franco Costantino, Gastón Martiré y Sergio Sosa. Por su parte, Atlético de Rafaela llega a Campana después de haber conseguido una gran victoria en Tucumán, donde superó 3-0 a San Martín. Así, el equipo que dirige Walter Nicolás Otta se confirmó como uno de los grandes candidatos de la Zona B, teniendo en cuenta que ante Deportivo Riestra le "robaron" la victoria con un penal inventado en el final y que, luego, superó 3-2 como local a Tigre. Para este encuentro, "Nico" realizaría una sola modificación: Guillermo Funes por Ayrton Portillo. De esta manera, La Crema formaría con Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stefano Brundo, Fernando Piñero, Angelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler. El resto de los convocados: Matías Tagliamonte, Gastón Tellechea, Ayrton Portillo, Rodrigo Castro, Diego Meza, Alex Luna y Germán Lesman.

ENZO FERNÁNDEZ BUSCARÁ HOY SU PRIMER GOL OFICIAL CON LA CAMISETA VIOLETA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 12. En 11 partidos, Villa Dálmine obtuvo 3 victorias, Rafaela se impuso en 3 ocasiones e igualaron 5 veces. Villa Dálmine convirtió 6 goles, mientras el conjunto santafesino marcó 10 EN CAMPANA. Jugaron 5 partidos, Villa Dálmine ganó 2 (4 goles), At. Rafaela ganó 1 (3 goles) y empataron 2 encuentros. EN RAFAELA. Jugaron 6 encuentros: Atlético ganó 2 (7 goles), Villa Dálmine se impuso en 1 (2 goles) y empataron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 9 de noviembre de 2019, por la 12ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, empataron 0-0 en Campana. APOSTILLAS. Villa Dálmine suma 2 partidos sin perder frente al conjunto santafesino, con una victoria y un empate. La última vez que perdió frente a este rival fue el lunes 30 de abril de 2018, por la 25º fecha de la B Nacional 2017/18: 2-0 como visitante, con tantos de Mauro Albertengo y Diego Meza. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 11 de noviembre de 1989, por la 14ª fecha del Nacional B 1989/90, Villa Dálmine se impuso 1-0 como local. La síntesis de ese partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (1): Carlos Tallarico; José Alberto Céliz, Ramón Benicelli, Oscar Barrios, Leonardo Franco; Aníbal Bustos, Gustavo Balugano, José Luis Irazoqui; Ariel Omar Cieri, Gustavo Bartolucci y Héctor Botazzi (Daniel Robina). DT: Roberto Ferreiro. SUPLENTES: Rafael Pietrobono, Carlos Alberto Pereyra, Marcelo Pérez y Alberto Arena. ATLÉTICO RAFAELA (0): Oscar Manis; Javier Berzero, Sergio Otero, Hugo Querini, Dante Fontana; Esteban Bernasconi, Gustavo Alfaro, Pablo Quiroga; Marcelo Rodolfo Riberi, Horacio Rafael Puchetta y Juan Poelman (Víctor Gabriel Grillo). DT: Horacio Carlos Bongiovanni. SUPLENTES: Ricardo Carlos Marino, Ariel Gustavo Levrino, Rubén Acevedo y Rodolfo Garnica. GOL: ST 46m Daniel Robina (VD). EXPULSADO: ST 44m Puchetta (AR). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Patricio Sinnott. SARMIENTO LE GANÓ A SAN MARTÍN La cuarta fecha de la Zona B comenzó ayer en Junín, donde Sarmiento le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán en el último partido de Iván Delfino como DT Verde, dado que asumirá próximamente en Patronato de Paraná. Con este triunfo, Sarmiento igualó la línea de Atlético de Rafaela (7), aunque tiene que completar el segundo tiempo que le quedó pendiente con Defensores de Belgrano. Hoy, además, de Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela también jugarán Defensores de Belgrano vs Deportivo Riestra. Mientras que mañana lunes, Gimnasia recibirá a Tigre en Mendoza. La programación de la Zona A continuó ayer con el empate 0-0 entre Temperley y Estudiantes de Río Cuarto. Había comenzado el viernes con el empate 3-3 entre Estudiantes de Buenos Aires y Atlanta. Mañana juegan Ferro Carril Oeste vs Platense; y el martes, Agropecuario de Carlos Casares vs Deportivo Morón. En tanto, en la Fase Reválida ayer se dieron los siguientes resultados: Alvarado 0-1 Barracas Central, Brown (A) 0-1 Almagro, Chacarita 0-1 Gimnasia (J) y All Boys 0-0 Quilmes. Hoy juegan: Guillermo Brown vs Belgrano, Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia y San Martín (SJ) vs Mitre (SdE). Y mañana lunes: Instituto vs Santamarina.

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Atlético de Rafaela en busca de su primera victoria

