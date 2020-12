Jugarán desde las 17.10 horas en cancha de Ituzaingó. Ayer, Argentino de Rosario igualó sin goles ante Central Ballester. Por la cuarta fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo visitará mañana a Centro Español en un partido que se disputará desde las 17.10 horas en cancha de Ituzaingó con el arbitraje de Juan Robledo. Para el Portuario será la oportunidad de conseguir su segunda victoria en este certamen, luego del triunfo 2-0 conseguido el pasado fin de semana como local frente a Juventud Unida y que le sirvió para recuperarse de las derrotas iniciales que sufrió ante Central Ballester y Argentino de Rosario. De cara a este duelo frente al Gallego, el entrenador Gastón Dearmas podría ensayar una variante en la alineación titular: Santiago Palacio, de buen ingreso ante Juventud Unida, reemplazaría a Eliseo Aguirre en la mitad de la cancha. En tanto, Facundo Ibáñez todavía debe cumplir una fecha de suspensión por la roja que recibió en Rosario. Así, la probable formación del Auriazul mañana sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Enzo Moreno, Aguirre o Palacio, Nicolás Colombano, Selem Lojda; y Nazareno Gómez. Ayer, en el comienzo de esta cuarta fecha de la Fase Reválida de la Primera D, Argentino de Rosario igualó 0-0 como local frente a Central Ballester. De esa manera, el Salaíto lidera con 10 unidades, mientras el Canalla es escolta con 5. Por ello, en caso que Puerto Nuevo derrote mañana a Centro Español se convertirá en el nuevo escolta del conjunto rosarino, ubicándose a cuatro unidades del Salaíto a falta de dos partidos para ambos. Por su parte, hasta el momento, Centro Español (que ya quedó libre) cosechó dos empates en dos presentaciones y también necesita una victoria para mantenerse para acercarse a Argentino e ilusionarse con alcanzar un lugar en el Octogonal por el segundo ascenso. Mañana lunes, además de Centro Español vs Puerto Nuevo también jugarán Juventud Unida vs Yupanqui, dado que Muñiz queda libre. En tanto, la cuarta fecha de la Fase Campeonato también se completará mañana con dos encuentros: Deportivo Paraguayo vs Sportivo Barracas y Atlas vs Claypole. El viernes, Lugano y Liniers igualaron 0-0 en Tapiales, mientras Defensores de Cambaceres queda libre en esta oportunidad.

EZEQUIEL RAMÓN, TITULAR EN EL LATERAL IZQUIERDO DE PUERTO NUEVO (FOTO: GABRIEL PALLADINO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 74. En 73 partidos, Puerto Nuevo consiguió 30 victorias, Centro Español se impuso 27 veces y empataron en 16 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 109 goles, mientras que Centro Español convirtió 90. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 37 juegos, Puerto Nuevo obtuvo 13 victorias (52 goles) y Centro Español logró 16 triunfos (47 goles). Igualaron 8 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 36 encuentros, Puerto Nuevo ganó 17 (57 goles) y Centro Español consiguió 11 triunfos (43 goles). Empataron 8 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 22 de septiembre de 2019, por la 3ª fecha del Apertura 2019, Centro Español se impuso 1-0 con gol de Gonzalo Biedma en cancha de Ituzaingo. EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 23 de febrero de 2020, por la 3ª fecha del Clausura 2020, igualaron 1-1 en Campana. Nazareno Gómez abrió el marcador y en el final, después que Orlando Sosa fallara un penal, la visita alcanzó el empate con un gol de Darwin Palacios. LA ULTIMA VICTORIA PORTUARIA. El jueves 18 de abril de 2019, por la 27ª fecha de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 2-0 en cancha de Lugano con goles de Nazareno Gómez y Oscar Peñalba. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 2015 El viernes 16 de octubre, por la 29ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 4-0 en cancha de Estudiantes de Buenos Aires en un duelo que selló la permanencia del Auriazul y condenó al Gallego a la "desafiliación". La síntesis de ese partido fue la siguiente: CENTRO ESPAÑOL (0): Rodolfo De Rosa; Leandro Contrera, Alfredo Páez, Nicolás Balderrama, Alan Álbarez; Leonardo Gómez, Maximiliano Valdez, Facundo Bozo; Franco Magno y Gabriel Bravo. DT: Guillermo Duben. (presentó solo 10 jugadores). PUERTO NUEVO (4): Luciano Berro; Tulio Barrios, Antoni Rodríguez, Diego Santoro, Federico Matteri; Franco Colliard (Gastón Noir), Matías Bustamante, Franco Buscaglia, Ramiro Fernández (Mauro Danevitch); Michel Bustamante (Gustavo Roldán) y Nicolás Parodi. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Javier Iglesias, Francisco Bravo Ocampo, Esteban Soraides y Pablo Godoy GOLES: PT 25m Federico Matteri (PN). ST 8m Nicolás Parodi (PN), 18m Ramiro Fernández (PN) y 30m Nicolás Parodi (PN). EXPULSADOS: PT 25m Nicolás Balderrama (CE) y 30m Matías Bustamante (PN). ST 13m Maximiliano Valdez (CE) y 25m Leonardo Gómez (CE). ÁRBITRO: Jorge Broggi.

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Centro Español

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar