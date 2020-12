Soledad Alonso estuvo presente en el Estadio Único de La Plata

La diputada provincial de nuestra ciudad participó este viernes del acto donde los líderes del Frente de Todos repasaron el primer año de gestión. "Estoy convencida de que volvimos para ser mejores, y lo estamos demostrando" Respetando los protocolos asociados a la pandemia, y dando un mensaje de que de otro modo el lugar hubiese sido desbordado, este viernes el Frente de Todos eligió al Estadio Único de La Plata para repasar su primer año de gobierno y tuvo como principales oradores al Presidente Alberto Fernández y a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes compartieron el escenario con el Gobernador Axel Kicillof, la vice Verónica Magario, y los diputados Sergio Masa y Máximo Kirchner quienes hablaron frente a una exclusiva platea de 200 funcionarios y legisladores. Lo singular del caso, por lo menos para nuestra ciudad en particular, fue que durante la transmisión del acto de más de una hora, pudo verse varias veces a la Diputada Provincial Soledad Alonso sentada en la segunda fila de la platea. "Por supuesto -señaló la legisladora y referente de la Agrupación Néstor Kirchner Campana- que fue un privilegio y un reconocimiento haber sido incluida en semejante reunión, porque además, son oportunidades para estrechar vínculos, reencontrarse con compañeros y compañeras cara a cara. Pero está clarísimo que si no fuera por la pandemia, habríamos sido miles los y las militantes quienes habríamos asistido a redoblar nuestro compromiso con esta gestión de gobierno que no tiene otra voluntad que la de sacar adelante al país luego del cada vez más claro retroceso en el que nos sumergieron 4 años de Macri en la Nación y Vidal en la Provincia". Sobre el contenido del mensaje de los oradores, comentó: "Sin dudas, todo lo que se dijo fue trascendente puertas adentro y afuera del Frente de Todos, pero no sería honesta si no mencionara que todos los que estuvimos ahí, esperábamos qué iba a decir Cristina. Y creo que no sólo no defraudó, sino que fue muy concreta y sin medias tintas. Yo me quedo con dos frases. Una cuando dijo que los ministros, ministras o legisladores que no estén a la altura para defender a los argentinos, que vayan a buscar otro laburo. Y es así. De mi parte, creo que este año quedó demostrado que no llegué a la legislatura para ser una espectadora. La otra frase, es que el crecimiento que se viene no se lo queden 3 ó 4 vivos… creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Estoy convencida de que volvimos para ser mejores, y lo estamos demostrando: acá se reestructuró la monumental deuda que nos dejó Macri, en el medio de la pandemia apuntalamos el sistema sanitario que estaba por detonar y nadie se quedó sin ser atendido, Axel duplicó la ayuda los comedores escolares de la provincia, se pudo hacer obra pública, salió el IFE y otras tantas medidas acertadas… Lo importante es que estamos dando vuelta la página, el golpe de timón está dado y a pesar de la pandemia la economía se puso una vez más al servicio del trabajo, la producción y, claro está, de la gente. No va a ser fácil, hay muchos argentinos y argentinas debajo de la línea de la pobreza, pero pueden contar con un gobierno piensa en ellos y los incluye en sus decisiones".

"No sólo no defraudó, sino que fue muy concreta y sin medias tintas", dijo Alonso sobre el discurso de la Vice Presidenta de la Nación.





"Estoy convencida de que volvimos para ser mejores, y lo estamos demostrando", señaló Alonso.



Soledad Alonso estuvo presente en el Estadio Único de La Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar