Gustavo Parravicini: "La gestión local es el reflejo del desgobierno"

El presidente del Frente Grande, Gustavo Parravicini, realizó un análisis sobre la actualidad de Campana. "Nosotros estamos convencidos y convencidas que a través del Estado en sus tres niveles, es que se deben generar políticas públicas de inclusión que bajen los índices de pobreza, desocupación y marginalidad". Motivado por el cierre de año, Gustavo Parravicini realizó un balance sobre la actualidad de la ciudad. "Para poder reflexionar sobre la situación local debemos analizar la dinámica económica, social y cultural y para eso es preciso analizar los actores que nos definen como pueblo, y seguramente en el "pago chico" cosecharemos acuerdos y desacuerdos". "Si analizamos el poder real reflejado en el mundo de los negocios, lo laboral, comercial y cultural, observamos que hay una clara intención del gobierno local de que todo siga igual, excepto las fortunas de los dos grandes grupos económicos que definen la economía Local. Fortunas que aumentan año a año, con un Estado Local a su servicio, socio en los silencios". "Por eso -añadió- proponemos diversificar nuestra matriz productiva, en un proceso de años que no puede seguir esperando, nuestro ambiente no soporta una sola chimenea más. Deberíamos pensar ahora que el agua cotiza en Wall Street, cuánto hemos perdido enfermando nuestro Río Paraná, y no cuidando los humedales". El Presidente del Frente Grande expresó su postura de cara a la construcción de la ciudad "Nosotros desde el Frente Grande estamos convencidos y convencidas que a través del Estado en sus tres niveles, es que se deben generar políticas públicas de inclusión que bajen los índices de pobreza, desocupación y marginalidad, un modelo de igualdad que contenga a las mayorías postergadas, proceso que ya comenzó en el ámbito Nacional y Provincial". Asimismo reivindicó el trabajo realizado en Nación y Provincia este primer año de gestión "Siendo parte del FDT estamos convencidos del esfuerzo que se hace a nivel Nacional y Provincial, conscientes de algunos desencuentros propios de un Frente que tiene vida, pero absolutamente confiados del Camino tomado para salir de la crisis Macri/Pandemia, la que en términos locales se agrava porque la gestión de Abella está anexada a la de Rodríguez Larreta en CABA, situación muy triste si comparamos las dos ciudades". "Pretendemos un Estado Local fuerte, con capacidad de poner límites a la desmedida voracidad de lucro de los Capitales que intervienen en nuestro territorio y los efectos que generan, pero no a los Comercios y Kioscos que visita el Intendente y define como inversiones, sino a aquellos que en desmedro de nuestro ambiente (Land Nort por ejemplo) nos envenenan". A su vez también se refirió al accidente en la planta de Axion el pasado fin de semana, "Esta semana vimos fotos de la refinería local que tranquilamente se pueden usar para una película de Mad Max, lástima que los actores somos nosotros a la hora de la lluvia ácida" y añadió "nuevamente la Gestión Abella a través de artículos periodísticos nos cuenta que sus Concejales se reunieron con personal de la refinería y Meiraldi reconoció haberse marchado "muy conforme" de la reunión tras que los funcionarios de Axion energy le aseguraran que sus niveles de emisiones ´siempre estuvieron muy por debajo de los permitidos por la ley´". "Como si fuera poco, los concejales oficialistas nos cuentan que la refinería se anotició el miércoles de haber sido galardonada como la más segura de la Argentina, y que "Es el tercer año consecutivo que ganan la distinción y tendrá que ver con las medidas de seguridad que cumplen, más allá de lo que a veces nosotros creemos desde la ignorancia de un simple vecino", comento Buzzini, sincericidio absoluto, toda vez que el Municipio carece de equipos Técnicos que defiendan los intereses del Pueblo de Campana en relación al ambiente y a otras temáticas". Por otra parte, también se expresó sobre el rol de Rocca y las concesiones que le realizan "vimos en medios Nacionales como Paolo Rocca apretaba a nuestro Ministro de Economía por la relación, "equilibrio" entre los impuestos y el presupuesto Nacional, pidiendo un ajuste en los gastos del Estado y que ellos paguen menos impuestos. Por formación y mandato político, nuestro Ministro de Economía le dijo NO, muy elegantemente. Pero sin duda no todas las gestiones le salen mal a Paolo Rocca, por ejemplo a través de la Expediente Nº 19901 el Ejecutivo Local presenta un proyecto de Ordenanza por el cual solicita al HCD condone, la deuda de Tenaris Siderca correspondiente al pago de tasas por servicios generales respecto al inmueble donde se encuentra la Capilla Santa Bárbara, la Iglesia católica y Tenaris entraron en crisis, y a nuestros comerciantes los intiman por deuda de seguridad e higiene porque este año de Pandemia hicieron excelentes negocios. Esto es burla para él Pueblo de Campana y se debería tomar nota". Y recordó "ya en otra oportunidad, en el año 2016, la Gestión Abella le ofreció a Techint una reducción anual del 16% de la tasa de seguridad e higiene, un impuesto que el grupo de Paolo Rocca no pagaba desde principio de año. La deuda superaba los 20 millones de pesos. Casi siempre es el deudor el que pide quita, aquí la ofreció el Intendente ¿raro no?. Pero hoy con toda la carga de la crisis, íntima a comerciantes y Pymes quebradas por la Gestión Macri, la Pandemia y la mala administración del erario público, por falta de estadísticas, de Planificación, de Ideas y por una gran falta de empatía con los vecinos que cumplen con sus obligaciones fiscales". "Para no ser incoherentes el Gobierno local muestra las bondades del Grupo Tenaris , quien pone fondos en el Hospital, claro los mismos que no erogó en concepto de impuestos, generando así licencia social para seguir echando trabajadores tercerizados en plena pandemia, y de planta cuando está prohibido por Ley". Asimismo destacó "Que quede claro que somos totalmente conscientes de la importancia de estas empresas y de otras que conviven en nuestra ciudad y generan trabajo, lo que creemos es que no son las dueñas de la Ciudad y que para eso está el Estado Local representando los intereses de los vecinos y vecinas de Campana". "Tenemos miles de vecinos afectados por un modelo de Ciudad que hoy podemos definir como Tierra de Sacrificio, sé que suena duro y feo, dependemos de dos familias que son ni más ni menos, que las dos fortunas más grandes de la Argentina, de un Gobierno Local que ha llevado al Estado a su mínima expresión a la hora de generar políticas públicas para los sectores medios y los más golpeados por el modelo capitalista , manteniendo una línea de pensamiento que baja desde Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta hasta Abella y sus funcionarios externos, quienes por coincidencia ideológica impusieron un modelo de Nación que beneficio a rajatabla a las clases dominantes". Parravicini recordó el trabajo realizado en torno a la Ley 14.449 de acceso a la tierra y al hábitat y la adhesión del Municipio en la última gestión de Stella Giroldi. "La gestión Abella no la aplicó y por ello no recaudó lo que correspondía, y si lo hizo, no volcó un peso a resolver problemas de vivienda, y no aplicó un solo artículo de la Ley en beneficio de los que no tienen acceso al mercado inmobiliario". A modo de conclusión inició "Es un Gobierno que se apoya en el libre mercado, emprendedurismo, contaminación ambiental, total falta de empatía y de operar para los Grupos Económicos, seguramente el próximo año pretenderán tener más poder político, para facilitar negocios en un territorio donde el Estado no existe y no ejerce su poder de policía, pero sí puede condonar deudas de poderosos, sin importarles que el personal de salud cobra sueldos de miseria, al igual que todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Preferimos ser antipáticos ante que funcionales a quienes pretenden y trabajan para que Campana sea un territorio de sacrificio". Y cerró "Esperamos que el 2021 con vacuna y con una pandemia acotada podamos estar más en la calle, más cerca de los problemas de nuestra Ciudad, acompañando los justos reclamos de vecinos y vecinas que hoy nos dicen que sufren el Desgobierno como forma de Gobernar para unos pocos y pocas".



