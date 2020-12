P U B L I C



Los Concejales del bloque PJ-Frente de Todos cuestionaron duramente el presupuesto elevado por el Departamento Ejecutivo para el año próximo. Recortes en áreas sensibles, estancamiento en el salario de los municipales y falta de objetivos, entre los puntos cuestionados por la oposición. "Copiaron y pegaron las metas y propósitos del presupuesto anterior", expresaron. El análisis del presupuesto 2021 elevado por el Departamento Ejecutivo comenzó a arrojar los primeros cuestionamientos por parte de la oposición, en lo que consideran "un presupuesto desinflado, para tener libre disponibilidad de recursos ante una posible recaudación mayor, y así gastar el dinero de los campanenses de manera discrecional" señalaron desde el PJ-Frente de Todos. El ajuste en áreas sensibles ha sido uno de los puntos más cuestionados por los Concejales. "Abella tiene invertidas las prioridades. Para un año en donde vamos a continuar luchando contra el COVID-19, no se observa una mejora sustancial en salud. Ni en recursos físico, ni en el humano. No se refleja en el salario de los trabajadores el mínimo aumento presupuestario de la cartera sanitaria" afirmó el Concejal Marco Colella. El edil también observó que "no hay grandes obras públicas previstas, y no se refleja el incremento de la recaudación pese al fuerte aumento de las tasas. Hubo lugares donde los vecinos padecieron casi un 400% de aumento; la tasa vial se cuadruplicó y llegó a $1.30 por litro de combustible. Toda esa plata no está en el presupuesto. Ni siquiera la coparticipación provincial, que tras haberse duplicado fue el ingreso que más creció". Para el Concejal Colella, nada es casualidad. "En realidad, quienes un presupuesto de ajuste para que la recaudación que ingrese por encima de lo programado, pueda ser utilizada con libre disponibilidad. Es decir, pueden hacer lo que quieran con ese dinero. Copiaron y pegaron las metas y propósitos del presupuesto anterior, y armaron este. No hay objetivos donde quieren ir con este presupuesto, y justo en un año electoral. Que los vecinos y vecinas, saquen sus propias conclusiones" finalizó el edil.

Concejales PJ-FdT:

Presupuesto 2021; "Abella tiene invertidas las prioridades"

