Reglamentos dinámicos

Jorge Bader

La pandemia y la crisis nos imponen un desafío conceptual profundo. Tanto el Código de Planeamiento como el Reglamento de Construcción, son instrumentos de gestión que deben caminar al ritmo de los tiempos. Revisar los contenidos reglamentarios para alentar la inversión y recomponer el entramado productivo de la construcción, un dinamizador de la economía. La codificación debe incorporar mecanismos e instrumentos de una situación diferente ya que muchos de los usos urbanos que hace años creíamos consolidados hoy se desdibujan dando lugar a nuevos requerimientos porque la evolución de los sistemas y la tecnología misma aplicada a la producción generan cambios cada vez más veloces. Planificación es una constante adaptación creativa al cambio. Hace unos años escribí un artículo donde irónicamente decía que muchos arquitectos famosos, exponentes del deconstructivismo, irreverentes de las formas arriesgadas y la invasión de espacios con formas curvas y voladizos arriesgados, disruptivos, seguramente no podrían construir en Campana. Y fundaba este criterio en el hecho que, muchos aspectos de nuestra reglamentación son rígidos y se han idodesactualizado. La necesaria etapa que se viene es la revisión de nuestros reglamentos edilicios como complemento del Código de Planeamiento.La ciudad es diferente, día a día, la construcción es diferente, en estas épocas los usos urbanos son diferentes porque las actividades son diferentes. Por lo tanto, la reglamentación que regula estos factores debe ser diferente y adecuarse rápidamente. Por ejemplo, las nuevas radicaciones industriales que en muchos casos son instalaciones de alta automatización y poca carga de personal operativo, en contraposición a las implantaciones industriales antiguas con ocupación de mucho territorio y mucha mano de obra, o las nuevas localizaciones de logística y transferencia de cargas que tienen requerimientos diferentes a lo que en algún momento se legislaba en base al ya desactualizado Código Internacional Industrial Uniforme, que se perdió en el camino de los cambios acelerados de la evolución tecnológica. Esas nuevas actividades productivas quizás no implican ningún trastorno al ubicarse no necesariamente en entornos puramente industriales, muchas veces adversos según su especificidad o requerimientos. Muchas industrias de hoy son reamente oficinas especializadas automatizadas e inocuas. Por eso insisto en que la dinámica de la adecuación técnica reglamentaria es tan importante como los procesos de cambio de la sociedad misma.Por más que avancemos en la legislación, ésta, seguramente terminará teniendo estos vacíos derivados de las nuevas formas de hacer que en general al ritmo de la tecnología avanza a mayor velocidad que las letras frías de los reglamentos. Hoy estamos frente a una coyuntura económica y la dinamización de la construcción está directamente relacionada a la velocidad de respuesta técnica de los entes de contralor, y la permeabilidad de las reglamentaciones aplicables. Recuerdo como anécdota algo singular, pero de similar tenor hace ya casi 40 años atrás. Cuando elaboramos el primer código de planeamiento, muchas de las cuestiones del código avanzaban sobre aspectos técnicos de la construcción y el reglamento de construcción de Campana, era del año 1950, o por allí. Tan desactualizado estaba que no contemplaba la utilizaciónde bloques de cemento y mucho menos de bloques portantes cerámicos. Recuerdo las innumerables reuniones con los representantes de la Cámara de productores de cerámica roja y las reuniones en el Instituto de cemento Portland para incorporar los certificados de aptitud técnica que permitieran habilitar esas tecnologías a la reglamentación de construcción, elementos constructivos que hoy ya son un hecho habitual. Imaginemos en este mundo cambiante, donde se aplican sistemas de construcción industrializada o se generan fachadas de vidrio con materiales foto sensibles que cumplen la función de colectores solares, o la creación de nuevos sistemas de transporte o vinculación de sectores industriales con sectores portuarios, o la aparición de nuevos materiales premoldeados aplicables a la construcción, o la aplicación de nuevos conceptos morfológicos y de estética urbana. Hace años se generó un debate profundo por la construcción de un edificio comercial en Campana en una zona céntrica con paredes laterales de chapa acanalada, es más se discutió largamente la factibilidad de aprobarlo o prohibirlo. Hoy las fachadas de chapa oxidada forman parte de una estética urbana alternativa muy difundida. Estos son solo algunos aspectos de nuestras reglamentaciones de construcción que también se han ido relegando. La incorporación de nuevos materiales, nuevas tecnologías edilicias y nuevos sistemas prefabricados, los nuevos usos urbanos y las nuevas percepciones de los profesionales de la construcción son un dato central al momento de repensar nuestras ordenanzas edilicias y nuestra planificación urbana. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Reglamentos dinámicos

Por Arq. Jorge Bader

