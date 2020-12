La segunda camada de egresados de la ETRR consolida un proyecto educativo de vanguardia

Sobreponiéndose a un año de inéditos desafíos como la enseñanza remota, 46 nuevos estudiantes recibieron su medalla y diploma en un reducido acto pero lleno de emoción. La curiosidad atrajo a Juan Bautista Ballini a la Escuela Técnica Roberto Rocca. También lo hizo elegir un proyecto relacionado al big data durante sus prácticas profesionalizantes. Y además lo ayudó a convencerse de que su carrera será la Ingeniería en Sistemas. Su objetivo es desarrollar videojuegos. "Me encanta estar aprendiendo cosas nuevas", asegura Poro, como se hace llamar en el mundo virtual, uno de los 46 integrantes de la camada 14-20 que se graduó esta semana. La segunda desde que la ETRR inició actividades en 2013. Precisamente, el ímpetu por experimentar e incorporar nuevos conocimientos fue uno de los valores que Tomás Balmaceda -el periodista campanense especializado en tecnología e influencer en las redes sociales- les recomendó nunca perder a los chicos. "Mantengan la curiosidad, las ganas de trabajar en equipo, de superar dificultades y de sorprenderse con toda la diversidad que hay en el mundo, pudiendo aportar para una realidad un poco más justa y equitativa", dijo en un mensaje grabado para los graduados y transmitido durante ambos actos. Si, fueron dos. El miércoles para el curso de Electromecánica y el jueves para el de Electrónica, las especialidades formativas que ofrece la ETRR. Así se determinó para respetar los protocolos sanitarios vigentes. Solo los papás de los chicos pudieron acompañarlos durante el recibimiento de sus medallas y diplomas, más un puñado de autoridades del establecimiento, funcionarios de la Tenaris y docentes. El resto debió seguir la transmisión a través de Facebook. "Terminamos graduándonos en contra de todos las posibilidades, porque es imposible dejar de tener en cuenta el contexto de pandemia", expresó Santiago Michelotti, flamante técnico electrónico, durante el discurso en nombre de su división. "Ahora empezamos una nueva etapa de crecimiento, y con esta base sólida que desarrollamos durante todos estos años, cada uno encontrará el camino en búsqueda de su mejor versión". La mayoría ya lo comenzó a hacer. Julieta Trejo, nueva técnica electromecánica, hizo el curso de introducción al ITBA y se prepara para estudiar Ingeniería Mecánica. Tiene en mente participar de proyectos industriales de magnitud. "En la materia Diseño y Procesamiento Mecánico te daban la libertad de llevar adelante el proyecto que vos quisieras. Ahí empecé a darme cuenta que lo técnico era lo que me gustaba realmente, porque me parecía muy groso el hecho de materializar algo que estaba en mi cabeza", le contó a La Auténtica Defensa algún tiempo atrás. Jeremías Tanoni, otro egresado de Electromecánica, aspira a desenvolverse con facilidad porque la ETRR "hizo que mejorara las habilidades sociales". Por ejemplo, hoy no temería pararse frente a un auditorio y captar la atención del público durante cualquier presentación. Dentro unos años podría necesitarlo, bien para presentar los avances de un proyecto petrolero -la ingeniería que estudiará en el ITBA- o para dar una masterclass de filosofía, carrera que le gustaría cursar en una etapa ulterior. Casi no hay especialidad de ingeniería que los egresados no hayan elegido para continuar sus estudios. Sistemas, Industrial, Electrónica, Electromecánica, Mecánica, incluso Química. El perfil técnico de la ETRR impregnó fuerte en todos ellos, incluso en aquellos que eligieron carreras humanísticas o vinculadas a la gestión, como Camila Castillo (Electrónica) que se anotó en Recursos Humanos. Las prácticas profesionalizantes le permitieron ver desde adentro cómo trabaja el área y ahora se entusiasma con integrar una. Pero el gustito por lo técnico nunca la abandonará. "Ir a los talleres y aprender a operar esas máquinas fue una de las mejores experiencias que tuve", dice. Este año y debido a las restricciones de la pandemia, la experiencia ETRR se vivió a través de las pantallas. El sistema de enseñanza remota montado permitió darle continuidad a las clases y los talleres, con un enorme esfuerzo de adaptación de estrategias y contenidos de por medio. La tecnología permitió asimismo la organización de programas y eventos acostumbrados a la presencialidad, como las prácticas profesionalizantes -que los graduados desarrollaron a distancia junto a los equipos de siete empresas-, la Muestra Anual de Proyectos Estudiantiles -la oportunidad de ver aplicado el modelo Aprendizaje Basado en Proyectos- y las siempre atrapantes charlas de los Clubes de TED-Ed. Todas estas actividades, más trabajos prácticos e instancias periódicas de evaluación, demandaron un flexibilidad y esfuerzo extras que Lilia Correa, vicedirectora de la ETRR, no quiso dejar de resaltar durante el acto de graduación. "Luego de todo un año cursando a distancia, salen al mundo académico o laboral fortalecidos en competencias de adaptación y autonomía. La pandemia les dio la oportunidad de una pausa para imaginarse en sus propios proyectos de vida y carrera. En un momento podrán valorar todo este proceso que marcará un crecimiento que en otras circunstancias hubiese llegado más tarde", aseguró. De toga y birrete, todavía con el calorcito que les dejaba el abrazo con sus padres -el único contacto permitido durante ambas noches-, los estudiantes fueron subiendo al escenario para recibir sus condecoraciones. Atrás quedaron las mochilas cargadas de la compus y útiles: sobre sus espaldas ahora llevan un cúmulo de sueños por cumplir.







"HAN RECIBIDO UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA" Los actos de graduación fueron encabezados por Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur y miembro del Consejo Administrativo de la ETRR; Erika Bienek, directora corporativa de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint; y el equipo directivo de la institución, Ludovico Grillo y Lilia Correa, acompañados de un reducido grupo de funcionarios de la compañía, docentes y familiares de los jóvenes egresados. "Ustedes han recibido una educación de excelencia, se llevan una activo fenomenal y a la vez una gran responsabilidad: hacer con este valor mucho por ustedes, sus familias, sus comunidades y por el país. Ustedes pueden transformar nuestra querida Argentina", les expresó a los graduados Martínez Álvarez. Por su parte, Ludovico Grillo destacó que "a pesar de esperar un año diferente al que fue, los estudiantes tenían un objetivo claro: ser la segunda camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca, pudiendo lograrlo. Hoy estamos celebrando tanto esfuerzo y tenacidad. Estoy seguro que todo el aprendizaje los preparó para alcanzar cualquier meta que se propongan. Solo queda esperar que nos visiten de vez en cuando y que compartan sus experiencias, las puertas de la Escuela siempre estará abiertas para ustedes".

La segunda camada de egresados de la ETRR consolida un proyecto educativo de vanguardia

