La Escuela Técnica "Luciano Reyes" compartió la experiencia de sus Prácticas Formativas Internas

Debido a la pandemia, este año las prácticas profesionalizantes se desarrollaron a distancia y mediante proyectos que los alumnos desarrollaron junto a sus docentes. Sin embargo, fueron invitadas empresas y universidades a evaluar las capacidades demostradas por los jóvenes. "Porque nos sentimos profundamente orgullosas de nuestros alumnos, decidimos impulsar estas presentaciones para compartirlas con la comunidad empresarial y de estudios superiores de Campana", explicaron las vicedirectoras Cecilia Paternoste y Anahí Moyano. El rediseño de las prácticas profesionalizantes fue uno de los grandes retos de la Luciano Reyes en este 2020 de pandemia, misión para la que el cuerpo docente se apoyó en herramientas digitales como Google Classroom y grupos de WhatsApp para no perder el vínculo con los alumnos y poder guiarlos a través de esta experiencia pedagógica que busca poner en juego sus conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de 7 años de formación. Otra novedad radicó en que algunos de los proyectos fueron trabajados en conjunto por alumnos de distintas especialidades, los que les dio un carácter interdisciplinario. La Luciano Reyes ofrece formación en Programación, Electrónica, Electromecánica y Química. Y a pesar de que los proyectos fueron internos, la escuela decidió invitar para su presentación a empresas e instituciones de educación superior de la zona. El objetivo fue que sus referentes actuaran como valoradores de las capacidades demostradas por los estudiantes, con sus docentes encargándose de evaluar el aspecto pedagógico. De esta manera, se sumaron a las presentaciones online referentes de Cabot, Tenaris, Stihl, Toyota, Toyota Tsusho, Axion energy,Consultora PCG, el Instituto Superior de Formación Docente 201, la Universidad Nacional de Luján y la regional UTN y la Asociación Conciencia. "Buenísimo, muy enriquecedor y los chicos estuvieron muy bien", expresó uno de los invitados. "Estamos para acompañarlos. Felicitaciones por todo lo que hacen. Hoy me llevo un orgullo extra por la educación Pública, Gratuita y de Calidad", dijo otro. "Me he llevado una muy grata sorpresa por la conciencia que han demostrado en materia de cuidado del medio ambiente, bienestar de personas con problemas de movilidad y seguridad en el trabajo, todos temas muy importantes que debemos tener siempre presentes en nuestra sociedad y que nosotros como empresa tratamos de inculcar a nuestros empleados día tras día", compartió otro de los referentes industriales involucrados. El estudiante Franco Nicolás Naveira aseguró que la exposición virtual "fue algo interesante" que los hizo "demostrar lo que somos capaces de hacer". "Esta experiencia me gustó mucho y me sentí orgullosa de compartir este proyecto, contando cómo nos preparamos, esforzándonos todos los días", comentó por su parte Celeste Rosa. "Me pareció una muy buena experiencia para nuestro desarrollo como profesionales, habiendo completado un proceso de trabajo en este año tan complicado", comentó el estudiante Lautaro Cano. "Fue una experiencia única y algo distinta en la que nos ayudaron a ver hasta dónde podemos llegar si en verdad le ponemos esfuerzo y dedicación", expresó en tanto Diego Pisurnia.







La Escuela Técnica "Luciano Reyes" compartió la experiencia de sus Prácticas Formativas Internas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar