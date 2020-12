¡Fue posible!

Nuestra gratitud no tiene límite y queremos compartirla con todos en esta Navidad. Hoy es un día especial (jueves 17 de diciembre): Francisco, Lucía y Verónica recibieron el Título Analítico del Nivel Secundario en la Escuela Santo Tomás de Aquino. Sobre todo para Francisco y para Verónica fue realmente especial. Se cumple un ciclo de muchos años de trayectoria escolar que comenzó en el jardín de la escuela Normal, siguió con la primaria en la Escuela 16, y concluyó con los 6 años de secundaria en "La Santo". Particularmente este último, fue el más desafiante de los tres niveles. Hubo que activar todo tipo de adaptaciones dada la limitación física que tienen Francisco y Verónica, que les exige movilizarse en silla de ruedas, ser continuamente asistidos y depender de herramientas para acceder todo lo que se proponen hacer, en este caso, aprender. Año a año el trabajo fue enorme. Muchísimos desafíos, gran incertidumbre, también miedos al principio. Los paradigmas tuvieron que cambiar. Los nuestros, los de nosotros, los padres, antes que los de nadie. Son muchísimas las personas que se involucraron activamente, desde la inolvidable inspectora de nivel inicial, que posibilitó que los chicos puedan ingresar al sistema educativo cuando golpeamos las puertas de los jardines de infantes, hasta los directivos y docentes que les entregaron el título secundario hace un año atrás. El andamiaje que se fue estructurando paulatinamente, durante 14 años fue significativo. Reuniones permanentes, muchísimo diálogo con directivos, autoridades, maestros, docentes, acompañantes terapéuticos. De tanto trabajo surgió un proyecto: el Equipo Técnico de Sostenimiento de Trayectorias, una nueva modalidad para la Inclusión Educativa. El cierre de un ciclo que abrió otro. Este 2020, Francisco y Verónica han terminado -como todos, a distancia- el primer año de sus carreras universitarias. Ellos no hubieran podido llegar a la facultad, si cada día de sus trayectorias no hubiera sido especial: sin el apoyo, la colaboración, y el trabajo de cada uno de ustedes: maestros, docentes, directivos (algunos que ya no están) apoderados legales, preceptoras y preceptores, personal de limpieza y maestranza, secretarias, administrativos, asesor en informática, equipos de orientación, las escuelas especiales 501 y Virgen Niña de Imenic y sus equipos, las maestras integradoras de cada año, las maestras domiciliarias, Inspectores de cada nivel de Educación Estatal y de Educación Privada, Jefe Regional, Jefe Distrital, Equipo de Sostenimiento de Trayectorias, Equipo Técnico del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, los terapeutas, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, el equipo pedagógico y terapéutico del centro Manos del Sur de Luján, nuestra asesora especialista en Inclusión Educativa y maestra Especializada en Educación Diferencial, el Equipo de Comunicación Alternativa y Aumentativa de AEDIN y de Tecnología Asistiva de Fleni Escobar. No nos olvidamos de la gestión del Consejo Superior de Educación Católica, CONSUDEC. ¡Un gran trabajo hicieron las instituciones que los recibieron, el Jardín de Infantes Nº 919 Emilio Cassutti de la Escuela Normal, la Escuela Nº 16 Don José de San Martín y el Colegio Santo Tomás de Aquino! Han intervenido también la Secretaría de Discapacidad, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Educación y la Intendencia Municipal de la Ciudad de Campana de la gestión actual y anterior. Es evidente, fue todo un trabajo de gran disponibilidad, generosidad, y dedicación de muchísimos actores. Son las personas concretas las que dicen "sí". ¡Gracias a cada uno de ustedes fue posible! Deseamos que pueda serlo para otros así como lo fue para Francisco y Verónica. Nuestro agradecimiento a cada una de las personas que intervinieron desde su responsabilidad, posibilidad, y abordaje. Mirando para atrás debo decir que ¡el trabajo de "el andamiaje" valió la pena! ¡Dio fruto! ¡Que Dios bendiga generosamente A CADA UNO! También a sus compañeros y amigos que han sabido estar al lado con paciencia, ternura y atención especial. FELIZ NAVIDAD, les deseamos de corazón. Cecilia Burroni y Flia.



Francisco, Lucia y Verónica con Pablo Nabais Apoderado Legal del Colegio Santo Tomas de Aquino



¡Fue posible!

