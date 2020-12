MEDIDA RADICAL El diputado nacional del PRO por Neuquén Francisco Sánchez defendió su propuesta de imponer "la pena de muerte" para el delito de violación seguida de muerte contra menores de edad y afirmó que quien incurre en ese crimen "pierde su condición humana". Sánchez afirmó que "en algunas localidades de Neuquén existe, como algo habitual, el abuso de menores" y sostuvo que "no hay muchas políticas públicas que protejan a los menores de edad". "Nuestra propuesta es específicamente la pena de muerte para las violaciones seguidas de muerte para los menores de edad" señaló el diputado del PRO y agregó: "Con un renunciamiento al pacto de San José de Costa Rica, se podría legislar sobre cuestiones que son una demanda mayoritaria del pueblo argentino". "FELICES DE LA VIDA" El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que llevará a cabo una "regularización de los barrios cerrados" que implica, además, "cesión de tierras" y que "emprendimientos privados han cedido 60 hectáreas para 1.500 lotes" de viviendas. "Esto en algún momento lo interpretaron como un ataque, pero nos reunimos con todos los desarrolladores, felices de la vida, porque hacía mucho tiempo que la Provincia no ponía en marcha una regularización", explicó Kicillof. Durante el acto que compartió en la ciudad de La Plata con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador indicó que "esa regularización implica también cesión de tierras". "No es algo que se nos ocurrió, es parte de la ley de la provincia de Buenos Aires. Emprendimientos privados nos han cedido 60 hectáreas para 1500 lotes", agregó al respecto el gobernador. DEJA DE RECAUDAR El Estado nacional dejará de recaudar más de un billón de pesos en 2021 por la suma de exenciones en impuestos y regímenes promocionales, en las que coexisten beneficios para sectores vulnerables, incentivos regionales y para sectores económicos con situaciones controversiales como el "perdón" de más de $40.000 millones a jueces y funcionarios del Poder Judicial. La información fue analizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que en base a los datos de la ley de cálculo de gastos y recursos recientemente sancionada fijó el "gasto tributario" (como se denomina a la suma de lo que se podría recaudar si no hubiese exenciones ni promociones) en $995.799 millones. No obstante, como las proyecciones de ingresos está basada en el supuesto de una inflación del 29%, el monto podría ser mayor al mencionado, como suele ocurrir todos los años con los presupuestos originales, que terminan siendo ampliados mediante decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas. PANDEMIA GLOBAL Las personas infectadas por coronavirus en el planeta rozaban los 76 millones, mientras que la pandemia ya ocasionó más de 1,68 millones de decesos, en una estadística de países en la que Argentina se mantuvo en el décimo puesto, según los últimos datos reportados por la universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, contrajeron la enfermedad 75.948.627 personas, mientras que a causa del Covid-19 se produjeron 1.680.283 decesos y 42.864.507 infectados ya lograron recuperarse. En Estados Unidos, el coronavirus ocasionó la muerte de 314.305 personas, con 17.466.837 casos confirmados hasta el momento. Por su parte, India, afianzado en el segundo lugar del ranking mundial, tenía 10.004.599 personas contagiadas y 145.136 decesos, mientras que Brasil, tercero, sumaba 7.162.978 pacientes infectados y 185.650 fallecidos en total.



Breves: Noticias de Actualidad

20 de Diciembre de 2020

