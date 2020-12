Arturo Remedi

A propósito de la conferencia de prensa del 17 de diciembre: "Por lo menos en este caso, son más representantes políticos de la empresa que de los campanenses". Da un poco de vergüenza ajena ver y escuchar los argumentos de Axion, ahora en boca de varios concejales del oficialismo de Campana, Romina Buzzini, Mariela Schvartz, Ángela Medina, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Luis Gómez y Christian Amaya (de Juntos por el Cambio del Intendente Abella). Copian y pegan los argumentos de la empresa minimizando y casi considerando normales varios incidentes producidos en los últimos 15 días o un poco más, en la refinería. Hubo detonaciones, incendios (cortos o largos pero incendios al fin) exceso de fuego y humo en la antorcha y varios más…solo uno de estos incidentes fue comentado por Axion (ante la evidencia, cuando se viralizó en redes) con un escuetísimo comunicado de dos líneas. A raíz de esto que describimos, estos concejales se entrevistaron el 17 de diciembre con el gerente de refinación, Diego Mouriño, el gerente de Asuntos Públicos, Daniel Santamarina, y su par de Comunicaciones, Federico Etiennot, funcionarios de la petrolera. El tenor de la entrevista la relató ellos mismos… "todo está bien, es la refinería más segura del país, hay poca contaminación, no hay de qué preocuparse"…, sin embargo no aportaron (en dicha conferencia) ningún dato concreto. No hay equipo de control de ambiente en el municipio de Campana, los sistemas de monitoreos de la contaminación del aire son del CICACZ, una organización privada conformada por las más grandes empresas de la zona, que también son las más grandes contaminadoras del aire (entre ellas Axion). Los registros que llevan y que son de casi imposible acceso público, siempre están bien! Cada vez que en Campana se sienten malos "olores" provenientes de Axion, no son solo "olores", son gases tóxicos producto del proceso industrial. Por otro lado nos preguntamos… ¿qué gases son? cuantas partes por millón (ppm) se liberan a la atmosfera? ¿Las emisiones de la antorcha son inocuas? ¿Los gases de la refinería deben ser quemados y sus residuos arrojados a la atmosfera? ¿Axion considera que la atmosfera es de ellos? Los concejales dicen… que Axion dice… Con esta conferencia de prensa queda demostrado que los temores de las Organizaciones Ambientalistas son fundados, cuando expresaban que "Axión y los organismos de control del estado no están a la altura de las circunstancias" ya que los concejales volvieron a repetir los escasos argumentos de la empresa y aseguraron que no tenían demasiado conocimiento porque "no somos técnicos" y que confiaban en la empresa… "no creo que nos mientan" dijeron. Varios de estos concejales son integrantes, además, de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Deliberante de Campana Incluso su presidente el Dr. Ernesto Meiraldi, fue uno de los que llevaron la voz cantante en la rueda de prensa en cuestión. Si no saben, ¿por qué no se asesoran? Porque no concurrieron con el "muy buen equipo técnico de ambiente del municipio" según dijeron. También se comentó allí que el Pedido de Informes, solicitado por el Consejo Deliberante hace mas de 18 días a Axion por los incidentes "lo van a contestar"... Si en esta situación crítica, la empresa no se digna a responder orgánicamente en tiempo y forma, da la pauta de cómo Axion valora su responsabilidad sobre lo que debe comunicar a los ciudadanos de Campana. Y por ende de cómo actuar. En este marco, la actitud de estos concejales los posiciona más como representantes políticos de Axion que de los campanenses.

Los concejales de Juntos por el Cambio hacen de voceros de Axion

Por Arturo Remedi

