Hugo del Teso

El hacedor de ello fue un Sr. Que trabajaba en una empresa de nuestra ciudad llamada Carboclor, hoy día jubilado y profesor de varias materias, entre ellas, la más importante la de la vida. El primer paso después de anoticiarse con un compañero que conocía algunos actores en Capital y que solían colaborar con instituciones que necesitaban de ellos, se dirigió al viejo Canal 9 y Luis Brandoni lo derivó a hablar con la Sra. De Juan Carlos Torry (Dinka) y así comenzó todo. Los actores habían formado un equipo de fútbol y se los invitó a competir con uno de nuestra ciudad. La finalidad era contribuir para las cooperadoras de las Escuelas Nº 8 Hipólito Yrigoyen y de la Escuela de Educación Especial 501 Silvia Garcia de Sforzini, Coqui por la 8 y María Inés "Minocha" por la 501, como directoras y vice. Lo que estoy contando aconteció en el año 1981 yo había ya 3 años que dirigía los equipos de fútbol "Mosquito" y "Baby" de la Escuela Nº 8 y nos tocó ser preliminaristas antes del gran encuentro contra los actores. Lo que aconteció fuera del rectángulo de la cancha municipal fue apoteótico según me contó el responsable del evento. Sr. Ismael Rodríguez, que además de organizador, tuvo que oficiar de linesman pues otro de los colaboradores se negó a hacerlo, pues quería ver el partido. Loable actitud de entonces presidente de la Liga Campanense de Fútbol quien se ofreció como referee del partido. El caso es que algunos de los actores vinieron en el automóvil de Ricardo Darín, entonces se dirigieron a la Policía que estaba a la vera de la Ruta 9, hoy Panamericana y le solicitaron que cuidaran del mismo. Pedrito Gatti trató de acercarlos en su colectivo hasta la cancha pero una cantidad de mujeres les impedían avanzar por su efusiva demostración de "cariño". Fue Darín quien tomó la palabra y les dijo: "Chicas les propongo un trato: un besito a cada una y pasamos"!- Cuando arribaron a la Municipal fue un caos total que ocasionó el corte del tránsito en Avda. Rivadavia. El equipo de los actores, entre otros era integrado por: Carlín Calvo, Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Jorge Mayorano, Urtizberea y por el equipo campanense (según lo convenido) por un docente, uno del Bco. Provincia y un químico. Además del "Loco" Madjinza al arco, Mauro, Carlos "Yegua" Morales y en el banco estaban Luis Cesáreo, su yerno Luis Fachetti y Pedrito Bases entre otros. Cuando terminó el partido cuyo resultado fue 3 a 3, me acuerdo bien que en el entretiempo del mismo en el vestuario Carlín Calvo nos dijo: "-Muchachos saquen a los flacos"! (Mauro y Morales) sino es un robo. La copa instituida la llevaron ellos. Cuando se estaban bañando en las precarias instalaciones de la cancha municipal varias sras y srtas se abalanzaron hacia ellos, así que hubo que llevarlos al Campana Boat Club que gentilmente ofrecieron sus vestuarios. Luego vino "Coco" Franco y dijo hoy comen gratis, yo me hago cargo. Creo que fueron bien tratados en nuestra querida ciudad, desde aquí: muchas gracias!

Hoy Le Toca A...:

El recuerdo de "Carlín" Calvo en su paso por Campana

Por Hugo Del Teso

