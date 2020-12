La Administración Pública Nacional tendrá asueto los días 24 y 31

Así lo informó el Gobierno a través de un decreto que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Por su parte, las cámaras bancarias decidieron que sus sucursales no abran las puertas. A menos de una semana de las festividades de fin de año, la gestión de Alberto Fernández informó en el Boletín Oficial del jueves el asueto para el 24 y 31 de diciembre. La medida está destinada al personal de la administración pública nacional. El decreto lleva las firmas del presidente y del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta manera, el Gobierno consideró conveniente oficializar la medida con vistas a la Noche Buena y el día previo al inicio del 2021. En el texto se explicó que "la Ley Nº 27.399 les otorga carácter de feriados nacionales inamovibles a los días 25 de diciembre y 1º de enero de cada año" y que "los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, vísperas de las festividades de la Navidad y del Año Nuevo, son días laborables". Sin embargo, aclaró que "las citadas fechas constituyen tradicionalmente motivo de festejo para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio" y que, de esta manera, "se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre del corriente año". En el artículo 3 de la normativa 1010/2020 se subrayó que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. El texto también convocó a instruir a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales. En lo que respecta a los trabajadores de la administración pública, en las últimas horas hubo más decisiones destinadas al sector. El martes se conoció que el gobierno nacional pasará a planta permanente a 29 mil empleados públicos, en el marco de la puesta en marcha de un amplio plan para la regularización integral del empleo estatal, que permitirá concursar los cargos ocupados de manera transitoria desde hace 5 años o más. TAMPOCO BANCOS Las entidades bancarias no atenderán al público el 24 y el 31 de diciembre próximo, anunciaron las principales asociaciones que nuclean a los bancos en el país. "Las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), informan que han decidido adherir a la invitación formulada por el Banco Central, de otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre de 2020, motivo por el cual las sucursales permanecerán cerradas", informaron en un comunicado. En la tradicional reunión de directorio de los jueves, el BCRA habilitó a los bancos y casas de cambio de todo el país a no abrir sus sucursales los días 24 y 31 de diciembre y a otorgar asueto a su personal en esos días, advirtiendo que la decisión final iba a quedar a cargo de cada entidad financiera. La entidad monetaria aseguró que la decisión de no abrir los bancos no afectará a las actividades que se realizan a través de los canales electrónicos, banca móvil y cajeros automáticos, por lo que la operatoria sería igual a la de cualquier día feriado.

