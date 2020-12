Certificado Único de Discapacidad: solo se tramitan aquellos que se gestionen por primera vez

La Dirección de Discapacidad del Municipio comunica que no son necesarias las renovaciones de aquellos CUD que venzan entre el 1º de enero y 31 de diciembre del 2021.

La Dirección de Discapacidad del Municipio comunica que no son necesarias las renovaciones de aquellos CUD que venzan entre el 1º de enero y 31 de diciembre del 2021. Estos tendrán un año más de validez contados a partir del día de su vencimiento. La Dirección de Discapacidad –dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio- informa a la comunidad que actualmente solo se recepcionan aquellos expedientes para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por primera vez. Según detallaron, se estableció una nueva prórroga de vencimiento a través de la Resolución 1116/2020. De esta manera, los CUD tendrán un periodo de validez por el término de 1 (uno) año a partir del momento que ocurra su vencimiento. A raíz de esto, no son necesarias las renovaciones. Esta medida alcanza a la totalidad de certificados cuyo vencimiento ocurra entre el 1 de enero y hasta 31 de diciembre del 2021 inclusive. Por esta razón, actualmente las únicas gestiones que se llevan a cabo son aquellas que se realicen por primera vez.

