PRE VIAJE - DEVOLUCION DEL 50 % VIAJANDO EN MARZO DE 2021 Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a la provincia de Misiones y al norte de Corrientes, esa lonja larga rodeada de ríos, efervescente de selva y vida salvaje, donde el mundo nos reconoce por ser sede de las Cataratas del Iguazú, una de las Maravillas Naturales del planeta. Pero el viaje no es una simple propuesta que comienza y termina allí, sino que incluimos en este caso a los Saltos del Moconá y a los Esteros del Iberá. Antes de comenzar a explicar de qué trata esta nueva propuesta, queremos refrescar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo la modalidad Pre Viaje, un incentivo que el gobierno nacional mantiene vigente hasta el 30/12/2020, donde contratando servicios turísticos dentro de Argentina, rige una devolución del 50 % (con un tope de AR$ 100.000) en forma de crédito para ser usado nuevamente en servicios turísticos en 2.021. Además tenemos el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje en 18 cuotas, siendo el primer pago recién en el tercer resumen de la tarjeta. En caso de abonar en efectivo, aplica un descuento del 20 %. Así como el fin de semana pasado unimos dos provincias y Chile, en este caso es la provincia de Misiones la que vamos a recorrer del extremo norte hasta el sur, donde la selva hace transición a esteros cuando nos internamos en Corrientes. Queremos aclarar que algunas provincias, de momento solicitan el test negativo de COVID 19, 48 horas antes del ingreso. Misiones es una de las provincias que tiene esta solicitud, además de una aplicación muy simple, que se descarga al celular y es de fácil completado. Está en tratativas la posibilidad de reemplazar esto por un test rápido de saliva que están probando en estos días para intentar agilizar y facilitar las cosas. Este viaje comienza volando a Puerto Iguazú, ciudad triple fronteriza, donde harán base para visitar ambos lados de la frontera. Las cataratas no necesitan demasiada presentación, podemos jactarnos como decíamos antes, de ser dueños de una de las 7 Maravillas Naturales del mundo, una falla de la naturaleza que provocó 275 saltos de agua, donde la Garganta del Diablo es el salto en forma de herradura más violento que puedan documentar cualquiera en este planeta. El parque del lado argentino es donde más tiempo vamos a invertir, es una excursión de día completo. Estarán siempre acompañados de un guía, el cual les explicará todos los detalles del recorrido de las pasarelas, pero también recomendamos tiempo y autonomía para visitar la última estación del tren ecológico que recorre el parque (son 3 estaciones en total). A la segunda estación pueden acceder a pie desde el inicio, y es un paseo agradable, rodeado de vegetación, ya que está solo a 600 metros del inicio del tren, pero la tercera estación es la que muestra toda la magia junta, donde acceden al circuito superior de unos 1.700 metros, de una dificultad baja y también al circuito inferior, de una longitud similar pero con algunas piedras. La visita del lado Argentino nunca está completa sin una navegación, y hay opciones para elegir. Nosotros incluimos la aventura náutica, que sale desde la isla San Martín (circuito inferior que hablábamos más arriba) y tiene una duración de 12 minutos. Se hace en un gomón con motores fuera de borda que aceleran realmente fuerte y los va a divertir por demás. El lado brasilero por otro lado se resuelve en medio día, por la mañana o por la tarde, es un recorrido menor, pero no pueden dejar de visitarlo porque desde las pasarelas del país vecino vemos los saltos de agua de frente, va a ser la mejor posición para fotografiarlos. Moconá es el siguiente punto del viaje, un trayecto de 250 Km desde Puerto Iguazú, donde llegan hasta El Soberbio, un pueblo muy pequeño, donde un puñado de cabañas de madera van haciendo crecer tímidamente a esta localidad, sede otra maravilla que nos muestra el Río Uruguay. Los Saltos del Moconáestán protegidos bajo la Reserva de Biósfera Yabotí, son unas cataratas pequeñas (saltos) que oscilan entre 5 y 10 metros de altura durante 3 Km entre la frontera de Argentina y Brasil. La particularidad de estos saltos es que la falla geológica es transversal en lugar de longitudinal, como si abrieran un pan de pancho y cayera agua al medio desde uno de los bordes, una verdadera belleza, uncapricho que el mundo dibujó para deleitarnos. Todo se encuentra en un ámbito selvático, con el Río Uruguay en su máxima expresión de sonido y vida. Se lo puede recorrer en kayak o las embarcaciones-gomones contratadas, que bordearán esta maravilla entre una pared de rocas y otra de agua. El entorno es rústico, así como el alojamiento, los senderos, el bajo impacto de las pocas construcciones, todo lo que hace de este lugar una alternativa única, incomparable. El último tramo del viaje se cubre en unos 400 Km entre El Soberbio y Colonia Carlos Pellegrini, el poblado ubicado en el centro del ingreso a esta extensísima área inundada, hoy Parque Nacional, donde mancomuna-damente trabajan grupos interdisciplinarios que conservan este medio ambiente y su salvajismo. Iberá es el segundo humedal del mundo en superficie, solo lo supera el Pantanal en Brasil. Hablamos de 15.000 a 25.000 Km² de arroyos, bañados, pantanos y lagunas con un reservorio de vida descomunal. La formación de estos esteros se produce por acumulación de agua de lluvia, que drena a una suave pendiente en el centro de la provincia. El suelo es bastante impermeable por formaciones de arcilla y arena con fracturas en varios sectores; sumando a esto un desagote muy lento a los ríos Corrientes y Miriñay, hacen de este humedal un accidente geográfico elástico, que cambia de tamaño según las circunstancias climáticas. Es también el segundo reservorio de agua potable del planeta, por ende está siendo observado por propios y extraños con diversas intenciones. Es por demás interesante lo que se viene haciendo desde hace años con sus originales habitantes, antes cazadores furtivos, hoy reconvertidos a guías, fundamentales para poder mover los turistas que llegan al lugar. La reintroducción del yaguar y el aguará-guazú son otra de las actividades que se vienen monito-reando desde hace tiempo, con intención de repoblar este espacio con especies que se dejaron de ver hace décadas. Los lodges son de muy buena categoría, y al no haber señal de celular en gran parte de este espacio, la única preocupación será concentrarse en los "bichos" que aparecen por doquier. Los recorridos por momentos son montando a caballo con el agua hasta el cuello, literalmente nadando con turistas a bordo, en una travesía donde cruzarán carpinchos hasta asquearse, monos aulladores, ciervos de los pantanos y un sonido único de aves al momento del atardecer cuando vuelven a sus nidos. Las excursiones navegadas que se incluyen les mostrarán por otro sector del parque 2 especies de yacarés, boas y cientos de aves. Hoy están disponibles tours de pesca con devolución, incluso avistajes nocturnos de felinos, en fin, las opciones son interminables en estas 4 noches de este jardín del Edén.



Vuelos y Vacaciones:

Iguazú - Saltos del Mocona - Esteros del Iberá

Por Lic. Guillermo Ceballos

