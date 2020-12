Reflexiones sobre la adolescencia y la pandemia

Nos hemos juntado para proponer un espacio a la comunidad, en donde hemos decidido acercarnos a los y las jóvenes, para dar inicio a un trabajo que propicie lazo y encuentro en donde circulen las dificultades, problemáticas, conflictos y lo inédito de este tiempo y esta etapa. Abriéndonos a la posibilidad de dejarnos sorprender por lo no esperado ni calculado que irrumpió en la vida de las chicas y chicos de nuestra comunidad a quienes queremos dirigirnos en estas reflexiones. Como psicólogas escuchamos a los jóvenes en este contexto y nos preguntamos: En el trascurso del aislamiento y la interrupción de lo cotidiano se empezaron a manifestar una serie de sensaciones, afectos y reacciones de los jóvenes. ¿Cuáles están siendo los sufrimientos y las consecuencias en sus emociones, en su cuerpo y en sus vínculos? Actualmente, en donde las disposiciones sanitarias no son tan rígidas, los chicos y chicas se ven confrontados a salir y encontrarse con el mundo fuera de casa y comenzar a vivenciar nuevas experiencias que pueden ser amenazantes, pero también puede ser una invitación a romper reglas, propio de esta etapa. Hemos escuchados reiteradas veces: "Si me contagio no tengo problema" o lo contrario "Todo me da miedo, no quiero Salir". El desafío sigue siendo salir al mundo, experimentar y cuidar de sí mismo En principio escuchamos a quienes salen impulsivamente con dificultades para cuidarse, encontrándonos con lo problemático y dificultoso que implica controlar y dominar esos impulsos. Y aquellos que, quedándose adentro, con el argumento del cuidado, taparon miedos, inhibiciones, angustias y detenimiento. Con ustedes queremos pensar respecto de las vivencias y experiencias que este momento inédito produjo en nuestras vidas. Queremos darle lugar a las distintas crisis que esto ha generado, como momentos inevitables y dolorosos. Y la importancia de ponerle palabras sabiendo que de esto se trata vivir. En donde no es posible calcular y manejar todo como experiencia para el futuro. Sabemos que las crisis además de dolorosas son una oportunidad para crecer. Nos proponemos y les proponemos seguir pensando juntos. Cómo incluir lo inédito de este tiempo-pandemia que rompió la continuidad de ciclos y ceremonias tan necesarias en la adolescencia, y cómo encontrar la forma de continuar luego de este corte. Compartimos esta frase de Fernando Pessoa que sintetiza nuestra propuesta de reflexión: "Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos".

Por las Licenciadas Carolina Ahumada y Verónica Ciampelli

