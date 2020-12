Elisabeth Aliendro

El uso de los fuegos artificiales provoca lesiones que muchas veces son irreversibles. Por eso resulta necesario extremar las precauciones. La vida de un niño puede cambiar de un momento a otro al quedar ciego por utilizar juegos pirotécnicos. Las quemaduras y demás lesiones, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pueden prevenirse alejando a los niños ya sea una simple cañita, o fuegos artificiales. Casi la mitad de las personas lesionadas son espectadores. Según la Academia Americana de Oftalmología, los niños son víctimas frecuentes y el 30% de quienes sufren lesiones se encuentra entre los 15 años o menos. Los fuegos artificiales no deben considerarse como juguetes, sino como dispositivos que pueden causar quemaduras importantes. La población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar un riesgo de lesiones graves en los ojos. Algunos consejos: - Sólo adquirir pirotecnia autorizada por Dirección General de Fabricaciones Militares o el RENAR. - Controlar que los productos pirotécnicos adquiridos poseen su envoltorio original, en el cual pueda constatarse su legalidad. - No guardar artículos de pirotecnia en bolsillos o lugares en los que puedan verse expuestos a calor o rozamiento. - Conservar todo artículo de pirotecnia en lugar seguro y alejado del alcance de los niños. - No permitir que los niños manipulen pirotecnia. - Utilizar la pirotecnia siguiendo las instrucciones del fabricante, encendiéndola sobre el piso, nunca en las manos y en un lugar alejado. - No introducir pirotecnia en ningún tipo de recipiente. - No apuntar a personas, animales, objetos. - No arrojar elementos pirotécnicos de explosión debajo de los vehículos. - No tocar fuegos artificiales sin explotar. - Sólo emplear pirotecnia en lugares abiertos y amplios. Qué hacer cuando ocurre una lesión ocular causada por fuegos artificiales: - Busque atención médica inmediata. - No se frote los ojos. - No se enjuague los ojos. - No aplique presión. - No retire los objetos que están atrapados en el ojo. - No aplique pomadas ni tome medicamentos para el dolor como la aspirina o el ibuprofeno. Por último y sería lo mejor que podemos hacer: si NADIE compra pirotecnia NO existirán fábricas y por lo tanto no habrá accidentes. Protejamos a nuestras familias y a nuestras mascotas. Ante cualquier duda te espero en CMR. Instagram@dra.elisabethaliendroalcat Dra. Elisabeth Aliendro - Oftalmóloga Infantil y Adultos (MP 550651 y MN 154387) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Peligros de la pirotecnia en los niños; Recomendaciones

Por Dra. Elisabeth Aliendro

