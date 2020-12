El nacimiento de Jesús, anunciaba un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, además de ser el inicio de una vida triunfante y victoriosa, que no solamente procura darnos redención por nuestros pecados, sino que también abre un camino que nos lleva de vuelta a Dios. Dicho camino se había cerrado a causa de la caída de la humanidad en el pecado. Desde el principio, Dios le dio a su pueblouna promesa, que serían redimidos por unMesías, su propio Hijo, el cual nacería como un hombre para nuestra redención y salvación. Observen cómo el pueblo de Dios y sus profetas anhelaban con ansias la venida del Mesías:"He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros." (Isaías 7:14); (Mateo 1:23) ¡Finalmente, luego de una larga espera el Mesías nació - humilde y desconocido, en un establo, pero anunciado por una hueste celestial de ángeles! este fue el comienzo de una revolución, ¡el comienzo de nuestra eterna salvación! no es de extrañarse entonces, porque los ángeles entonaban cánticos, "… un ángel del señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." (Mateo 1:20-21). "Pero el ángel les dijo: no temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!" (Lucas 2:10-14) "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." (Juan 3:16-17) Cada segundo que Jesús vivió en la tierra, fue usado por El, para hacer la voluntad de Dios y destruir las obras del diablo. a causa de esto, Él pagó el precio del pecado con su propia vida y con el fin de que pudiéramos recibir perdón. Y sobre todo, Él nos dejó sus pisadas para que las siguiéramos, y envió su Espíritu Santo para ayudarnos y también pudiéramos recibir victoria sobre el pecado en nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios! "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." (Juan 8:12). "Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí." (Hebreos 10:5-7). Jesús siguió adelante, abriéndonos un camino y preparando un lugar para nosotros en las moradas celestiales. ¡Si tenemos a Jesús en el corazón y por lo tanto le obedecemos y le seguimos, nosotros también llegaremos a donde él está! ¿Es esta tu esperanza y tú anhelo? Entonces ¡vivamos nuestras vidas haciendo honor al amor y sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y así podremos estar juntos con él por toda la eternidad! ¿Quieres saber más de Jesús, el salvador? ¿El de la Navidad? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS, "La Biblia" ¡Dios te bendiga !!!,hasta la próxima semana. Emilio Camucce Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Navidad"

Por Emilio Camucce

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar