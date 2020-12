"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 20 de Diciembre de 2020 - Año II - Edición Nº 111 NAVIDAD FIESTA DE PAZ Y ALEGRÍA En estos días previos a las fiestas, renovemos nuestros esfuerzos para encontrar el auténtico sentido de la Navidad., dejándonos sorprender por el estilo de Dios en la tierra. El prolongado aislamiento derivado de la actual pandemia, nos ayudó a: - Descubrir que podemos cuidarnos en nuestras casas - "Vivamos una Navidad en casa". - Descubrir que no estamos solos en esta barca y que muchos necesitan de nuestra solidaridad. - "Vivamos una Navidad más austera y solidaria". - Descubrir que necesitábamos el cuidado de especialistas en salud física y espiritual. - "Vivamos una Navidad bajo el amoroso cuidado de Jesús, José y María." El Papa Francisco nos dice: "Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y dejemos que ese Niño nos hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos y dejemos que nos abrace, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso. Cuando recen en casa delante del pesebre de Belén con sus familiares, dejen que los atraiga la ternura del Niño Jesús, nacido pobre y frágil en medio de nosotros para darnos su amor". Hagamos el sincero propósito de hacer de nuestro mundo, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Niño Jesús danos tu ayuda para hacerlo realidad. Te pedimos que esta Navidad sea para nuestra familia y nuestra comunidad un estímulo, para que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén.

Navidad fiesta de paz y alegría TRIDUO PASTORAL POR LA VIDA NACIENTE En la última reunión de Comisión Permanente del Episcopado Argentino, que contó con la participación del Sr. Nuncio Apostólico, se definieron las siguientes acciones pastorales en favor de la vida por nacer. El sábado 26 de diciembre la Comisión Ejecutiva, en nombre de todos los Obispos, visitará a la Virgen de Luján, Patrona del Pueblo Argentino, donde celebrarán la Eucaristía a las 10.00 hs que será transmitida a través de las redes sociales. Para el domingo 27, fiesta de la Sagrada Familia, se invita a que en todo el país se celebren las misas con una especial intención por la vida naciente. El lunes 28, fiesta de los mártires Santos Inocentes, los Obispos convocan al Pueblo de Dios a una Jornada de Ayuno, Oración y celebración de la Misa. También, durante el transcurso de esta jornada se envió una carta al Santo Padre Francisco renovando la comunión con el sucesor del Apóstol Pedro, saludándolo con motivo del aniversario de su ordenación sacerdotal. Los Obispos agradecieron al Papa su magisterio, manifestado con claridad en la encíclica Fratelli tutti y sus palabras y gestos en defensa de la vida humana no nacida.

Salvemos las dos vidas NAVIDAD 2020 HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES NOCHEBUENA 24 de diciembre - 18:00 hs - San Juan Bosco (Lubo) - 20:00 hs - Catedral Santa Florentina NAVIDAD - 25 de diciembre - 11:00 y 20:00 hs.- Catedral - 9:00 hs. - San Martín de Porres - 11:00 hs. - Ntra. Sra. Guadalupe - 12:30 hs. - San Juan Pablo II y San Antonio M. Claret - 18:00 hs. - Nuestra Señora de la Paz Cuidémonos viniendo todos con barbijo. ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS PAPA FRANCISCO!!! El 17 de diciembre, el Papa Francisco cumplió 84 años. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936, hijo de emigrantes italianos. En 1053, el día de San Mateo, el joven Jorge durante una confesión tuvo una profunda experiencia de la misericordia de Dios, que lo condujo a tomar la decisión de ser sacerdote. En 1958 entró en el seminario y optó por realizar su noviciado en la Compañía de Jesús. Recibió la ordenación sacerdotal el 13 de diciembre de 1969 con la imposición de manos del arzobispo de Córdoba, Mons. Ramón José Castellano. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas de Argentina. En 1992 recibió la ordenación episcopal y en 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, primado de Argentina. En el consistorio del 21 de febrero de 2001, san Juan Pablo II lo creó cardenal. El 13 de marzo de 2013, el ya cardenal Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el primer Papa procedente del continente americano. También fue el primer jesuita y pionero en elegir el nombre de Francisco, en honor al Santo de Asís, quien tuvo como amigos a los pobres, los últimos, los enfermos, "amigos" que inspirarán las palabras y los gestos de su actual pontificado.

Feliz cumpleaños Papa Francisco PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Navidad fiesta de paz y alegría / Triduo pastoral por la vida naciente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar