Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD "El día 12 de septiembre había solicitado la reparación en La Autentica Defensa de una gran pérdida de agua en Av. Mitre 592 y 600. Luego de reparada avisé a este mismo medio como dejaron el lugar un profundo pozo para la cual envíe fotos. Hoy vuelvo a dar aviso de éste problema de alto riesgo ya algunos vecinos lo señalizaron con palitos y bolsitas de plástico para evitar que este pozo te tome desprevenido" escribe Regino. PRENDE Y NO APAGA "9 de Julio entre Las Heras y Pueyrredon. Hace más de un año que está prendida esta luminaria" muestra Darío. RECOLECCIÓN IMPERFECTA "Los basureros pasan cuando quieren por Andrés del pino al 900. He hecho el reclamo varias veces al Cemav y sigue igual. Hacen la recolección de la zona pero no en Andrés del Pino entre Castilla y Castelli. Creo el problema es hasta la Varela pero no estoy 100% segura" escribe Marcela.



20 de Diciembre de 2020:

Quejas Vecinales

