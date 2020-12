Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/dic/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/dic/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Atlético de Rafaela en busca de su primera victoria Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Centro Español Automovilismo:

Rincón Tuerca El Historial:

Villa Dálmine Vs Atlético Rafaela

Por Gustavo Belsué El Historial:

Puerto Nuevo Vs Centro Español

Por Gustavo Belsué Breves: Fútbol

20 de Diciembre de 2020 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo sufrieron una agónica derrota Fútbol Infantil:

La calle, otra opción

Automovilismo:

Rincón Tuerca







ALMA: La categoria está desarrollando este fin de semana dos competencias en el autódromo de La Plata con un parque interesante de autos donde desde las 10 hs arrancan con su campeonato. INTENTAR: Los ciclomotores listos para correr, los chicos tienen sus motos preparadas ante la no habilitación del circuito de San Andrés de Giles se está intentando al menos que si bien no hay carreras los dejen ir a probar los fines de semana. TRES: Con el cierre del campeonato del Turismo 4000 Argentino el piloto de Zárate Juan Carlos Bava retuvo el número tres en los laterales para el próximo campeonato con el Ford que realizan los hermanos Caggiano en el Taller de José C. Paz. SEGUIR: Continuando con Bava en principio el año venidero seguirán en la categoría que vienen corriendo con el mismo equipo y no se descarta que pueda realizar algunas competencias en la categoria Procar dado que en su momento fue parte de la misma. CAMPEON: Luego de un año positivo el piloto local Bautista Panetta alcanzó el campeonato en la Clase Mini de la categoría IAME para cerrar una temporada que lo tuvo como protagonista. ESTABLECIDO: Los dirigentes de la Categoria IAME dejaron ya establecido que el próximo campeonato sera el próximo año donde está confirmado para el mes de marzo y el de febrero se realizará una fecha de verano para que los pilotos comiencen a girar. ADELANTE: Daniel Carballo lleva muy adelante los trabajos en el Ford que salió de pintura y esta en pleno desarrollo de armarse pensando en el campeonato de picadas donde desea volver a correr en las mismas. VICTORIA: Viene de correr en el Galvez por dos fechas del campeonato en la Formula Nueva Generacion donde el piloto de Zárate Juan Martin Molina llegó segundo en una y alcanzó la victoria en la otra sumando puntos importantes en un campeonato. Continuará en el verano y terminará el año venidero. TOP RACE: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde televisa desde las 10.30 hs Canal Trece a través del programa Carburando. CONOCER: Siguiendo con el Tope Race sus dirigentes dieron a conocer como continúa su campeonato donde el 17 de enero se presentarán en Paraná junto al Super TC 2000 y TC 2000 para luego cerrar su campeonato el 21 de febrero sin tener aún el escenario a visitar. ASEGURAR: En reciente nota televisiva Ignacio Lopez aseguró que poder hacer un año en un Formula no le desagradaria pero el tema presupuesto va en contra de tal posibilidad y si bien ya tuvo una propuesta la misma fue descartada. FUTURO: Y dentro de esta nota el "Nacho" Lopez aseguró que en un futuro quizás no muy lejano cuando se baje del karting le gustaria subir a un Fiat de la categoria Alma para arrancar en la Clase Promocional como para realizar esa experiencia en autos con techos. TOPE RACE JUNIORS: La categoría se está presentando este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. SUEÑO: Como lo deseaba finalmente Adrian Chiorazzo pudo transitar el autódromo Galvez con su Chevy donde giraron entre varios autos del TC del ayer disfrutando un sueño inolvidable por parte del actual presidente del Club del Primer Auto Argentino. GANAR: El representante de Campana Marcos Trossero viene de ganar en Motocross tras la fecha desarrollada en Santo donde se desarrolló una competencia del campeonato provincial Mx del Norte autorizado por Municipalidad junto a Jefatura de Gabinete Provincial Copam y Federación Bonaerense. VOLVER: Luego de un tiempo sin actividad, el zarateño Ariel Fontanot vuelve a la alta competencia en la categoria TC Regional en la Clase GTA que estará el próximo fin de semana en el autódromo de La Plata con la atención del auto por parte de Juan Tartara. DISPOSICION: El presidente de Toyota Daniel Herrera dejó entrever que cuando José Maria Lopez retorne a la Argentina tiene disposición un Toyota para sumarse al Super TC 2000. Pechito se sintió reconfortable y por el momento seguirá en Europa. COMODO: Parece ser que Mauro Salerno tiene el auto listo para las picadas con el cual ya estuvo probando y parece que el rey de las verduras está pensando en correr en Wilde dado que le siente mas cómodo allí. Mirá vos! ENOJADO: Así se muestra el propietario del Jeeps del grupo 4x4 el cañón al enterarse que es muy probable tener que abonar un dinero para ingresar a la arena lo que lo tiene muy molesto a Sandro Ariu. Que no cunda el pánico! EMPEZAR: Este fin de semana el varias veces campeón en la categoria está volviendo a correr en el TC 1100 de Alma y Gastón D´Angelo el representante de Escobar quiere tener el auto que desea para el año próximo. TOPE RACE SERIES: La categoria llega hasta el autódromo de Concepción del Uruguay para desarrollar otra carrera del campeonato con su limitado de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de su programa Carburando. EXTRAÑAR: El retorno de Gastón Fernandez a la alta competencia en la próxima carrera de los chasis del TC Regional lo tiene muy motivado a Horacio Leon dado que está poniendo del equipo y también ya estaba extrañando las competencias. Llevará las empanadas? COMUNICADO: En un comunicado escrito por el propio Juan Tártara tomó la determinación de no realizar mas autos completos en su taller donde está dispuesto a vender los mismos y solo se trabajará en plantas impulsoras de cara al futuro. APARECER: No quedó claro que pasó en el equipo pero lo cierto es que el auto sigue en el taller y el fin de semana no estuvo en pista ni apareció el encargado y piloto del mismo para no llegar a correr en el fin de semana. ¡? CAMPEONES: Dias atras terminó su campeonato la categoria Procar en sus tres clases donde los campeones fueron en la Clase A: Lucas Granja en la Clase B: Rony Caggiano y la Procar Clase 2000: Lucas Bruno. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos se presentan este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay para otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través de su programa Carburando. Ahora la CDA suspendio esta carrera. DEFINIR: Ya todo está encaminado de cara al próximo campeonato donde Nicolas Laccette espera continuar en la alta competencia pero aún faltan definir algunos temas que los puede encontrar en el Procar 4000 o quizas en el Turismo Cuatromil Argentino. Tendrá los consejos del tío Walter? GUSTAR: En extensa nota televisiva Daniel Berra contó que desde joven siempre le gustó correr en moto mucho mas que en autos y el transitar de la vida nunca pudo concretar el sueño de participar en moto de alto porte. PICADAS: La actividad para esta especialidad del mundo tuerca desarrolla su presentación en el predio de San Pedro este fin de semana donde se desarrollara la última fecha del campeonato 2019/20 donde termina con los nuevos campeones. PROVOCA: Este cierre de certámen en San Pedro provocó que el representante de Zárate Cristian Iglesias sea parte de la misma dado que tiene muchas posibilidades de obtener el torneo en su clase. APERTURA: Esta apertura de las picadas en San Pedro esta poniendo la posibilidad de arrancar nuevamente en este podio con sus habituales campeonatos para todas las clases que nuclea esta propuesta del automovilismo. COMPETENCIA: Se viene próximamente el año venidero otra edición de la Costa del Letuke esta competencia de nivel internacional que ya están trabajando de la misma donde pilotos de nuestra zonal esta evaluando ser de la partida dado que no solo ya armaron sus motos sino están entrenando y probando de cara a la misma. TITULOS: Finalmente el pasado fin de semana la categoria Turismo Pista cerró su presente campeonato donde en la Clase Uno el título de campeón fue para Daniel Crevatin en la clase dos quedó en manos de Cristian Garbiglia y en la clases tres fue para Pablo Viryovich. ENCARAR: Los dirigentes de la categoria Turismo Pista informaron dias atras que ya todo estado armado para encarar el próximo año tomando como referente del mes de febrero en autodromo aún a definir. HERMANOS CAMPEONES: No cabe duda que están cerrando un gran año los hermanos Panetta donde obtuvieron sus correspondientes campeonatos al Bautista ganar el suyo en la categoria Iame mientras que Santino obtuvo el suyo en la categoria Rotaz demostrando en que nivel están los pines. LLEVARSE: Una vez mas el piloto de Moreno Nicolás Posco se llevó el campeonato en la Clase Dos del Turismo Nacional con el Ford donde el joven ex piloto de Alma sigue estando en muy buen momento acompañado por un equipo que tiene a su papá Juan José como comandante de este equipo. ACONSEJAR: En declaraciones televisivas Agustino Giordano contó que correr con su papá Sergio porque lo aconseja y el pibe ex piloto de motocross está encantado correr con el Fiat Uno en la Clase Dos de Alma y ya se habló que el año próximo continuará con su propuesta tras hablarlo con papá. Lo tenían al costillita?¡... ENCONTRAR: Dentro del taller de Giordano se pueden encontrar otros autos de competición y hay un Fiat 128 casi listo para correr mientras que otro 128 es el que corrió su papá el cual se va a restaurar para tener ese regalo de aquellos comienza cuando corrió también en Alma papá Sergio. TC: La categoria está cerrando su campeonato este fin de semana en el autódromo de San Juan buscando el ganador del año y de la copa de oro luego del difícil calendario desarrollado por la pandemia. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PROYECTO: El proyecto de Juan Zucconi para continuar en la Formula Tres Metropolitana viene muy despacio basado en el tema del presupuesto para el auto Formula quien llevará esa posibilidad de tener al piloto local en la alta competencia. FORMULA NG: La categoria decidió continuar su torneo el próximo año para llegar al total de carreras que valoran los puntos que exige la federación como para tener su campeón y la fecha sera el venidero 17 de enero en autódromo a confirmar. PRESENTE: Luego de una charla con su equipo decidieron estar presentes este fin de semana en la Clase Tres de Alma donde Daniel Vidal hará una nueva propuesta en la categoria mencionada. DECIDIO: En realidad Daniel Vidal decidió que también estará en el Turismo Zonal Pista cuando el próximo fin de semana en el autódromo de La Plata cierre el año aunque el torneo es probable que se desarrollo su campeonato en verano. INVITACION: Siguiendo con Don Vidal dias atras le presentaron una invitación para sumarse a trabajar en la nueva comisión de la categoria Alma y por cuestiones personales el chino descartó posibilidad. VOLVER: Luego de anunciarlo en su momento finalmente Diego Lacognata volvió a correr en karting el pasado fin de semana en la categoria Rotax en la Clase Master Nacional donde en la final quedo en el puesto décimo noveno. REPRESENTANTE: Por su parte el otro representante de Zárate fue Gabriel Delucca que también viene corriendo en la Clase Master Nacional llegando en el puesto tercero y obteniendo en forma consecutiva el campeonato en esta clase. TC PISTA: Llegó el fin de semana esperado para la categoria que visita el autódromo de San Juan donde se busca al campeón de la copa de plata que desde las 11 hs televisa para todo el pais la TV Publica. RF: Esta especialidad desarrolla este fin de semana otra propuesta de karting en el kartódromo argentino donde desde las 10 hs comienza con su espectáculo. NOCTURNO: Transitar el kartódromo de Zárate en horas nocturnas nos marca como la nueva luz que se ha incorporado lo muestra como un circuito de dia. Felicitaciones!! PAKO: La categoria esta desarrollando este fin de semana otra propuesta del campeonato en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. ACTIVIDAD: Finalmente el monumental de Zárate vuelve con su actividad este fin de semana después de tantos meses sin actividad lo concreto es que el kartódromo comienza a desarrollar como se deseaba desde todo el ámbito del karting. COMENZAR: El presidente de la ACTC Hugo Mazzaccane ya confirmó que el próximo año el Turismo Carretera comenzará el 21 de febrero y el TV Mouras el 24 de enero sus correspondientes calendarios 2021. SEXTO: Viene de correr en el autódromo de Roque Perez donde Juan Pablo Galliano corrio en la Clase A del TC Bonaerense con la Cupecita Chevrolet donde clasificó quinto, llegó segundo en su serie para terminar en el sexto lugar con una falla que lo provocó y no le permitió estar mas adelante.

Automovilismo:

Rincón Tuerca

