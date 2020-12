EMPATÓ SAN LORENZO Con un gol de penal de Oscar Romero en tiempo adicionado, San Lorenzo igualó ayer 2-2 con Colón en el inicio de la 2ª fecha de la Zona Campeonato B. El líder de este grupo es Talleres, que anoche igualó 1-1 con Atlético Tucumán y ahora suma 4 puntos. Mañana cierran Banfield vs Gimnasia (LP). En tanto, por la Zona Campeonato A hoy juegan: Independiente vs Boca Juniors (19.20) y Huracán vs River Plate (21.30). La programación se había abierto el viernes con el triunfo de Argentinos por 1-0 sobre Arsenal. Por la Zona Complementación, Aldosivi venció 1-0 a Patronato como visitante y Newells le ganó 3-0 a Godoy Cruz en Mendoza. Hoy juegan: Lanús vs Defensa y Justicia (17.10) y Estudiantes vs Racing Club (19.20). Y mañana lo harán: Rosario Central vs Unión (19.20) y Central Córdoba vs Vélez Sarsfield (19.20). PRIMERA B METRO El campeón del Apertura, Almirante Brown, le ganó 2-0 a Comunicaciones como local y quedó como único líder de la Zona Campeonato. Así, en la próxima fecha podría sellar su ascenso a la Primera Nacional. Ayer, además, Acassuso igualó 0-0 con Tristán Suárez, mientras Villa San Carlos le ganó 2-1 a J.J. Urquiza. Por la Fase Reválida jugaron: San Miguel 0-0 San Telmo y Argentino de Quilmes 0-0 Flandria. PRIMERA C Ayer, por la cuarta fecha de la Zona Campeonato, Lamadrid venció 2-0 a Dock Sud como local, mientras Real Pilar superó 1-0 a Deportivo Merlo como visitante. Así, ahora, ambos comparten la cima con 7 unidades. Hoy juegan: Laferrere (3) vs Argentino de Merlo (5). MESSI IGUALÓ A PELE Lionel Messi marcó ayer su gol 643 con la camiseta de Barcelona y alcanzó la marca que Pelé había logrado con Santos de Brasil, convirtiéndose en el jugador que más tantos anotó con una misma camiseta. El festejo del rosarino no fue completo porque el equipo catalán igualó 2-2 con Valencia. Sí ganó Atlético Madrid, que venció 3-1 a Elche (gol de Lucas Boyé) y quedó como único líder ante la derrota 2-1 de Real Sociedad frente a Levante. Además, Sevilla igualó 1-1 con Valladolid con un penal de Lucas Ocampo. Hoy, Real Madrid visita a Eibar con la chance de volver a alcanzar al Aleti en lo más alto. LIVERPOOL, APLASTANTE El vigente campeón de la Premier League goleó 7-0 como visitante a Crystal Palace y se confirmó como único líder del campeonato. Ayer, además: Southampton 0-1 Manchester City, Everton 2-1 Arsenal y Newcastle 1-1 Fulham. Hoy juegan: Brighton vs Sheffield United, Tottenham vs Leicester (11.15, ESPN), Manchester United vs Leeds (13.30, ESPN) y West Bromwich vs Aston Villa. Mañana: Burnley vs Wolverhampton y Chelsea vs West Ham. GOLEÓ JUVENTUS Con doblete de Cristiano Ronaldo, Juventus le ganó 4-0 a Parma como visitante, llegó a 27 puntos y alcanzó al Inter en la segunda posición de la Serie A de Italia. Hoy, el Neroazzurro recibe a Spezia (11.00, ESPN), mientras el líder Milan (28 unidades) visita a Sassuolo (11.00, ESPN). ARRIBA BAYERN MUNICH Por la 13ª fecha de la Bundesliga y con un doblete del polaco Robert Lewandoski, Bayern Munich venció ayer 2-1 como visitante a Bayern Leverkusen y lo bajó de la cima de la tabla de posiciones que ahora lidera con 30 unidades. Como escoltas, con 28, quedaron el Leverkusen (Alario ingresó en los minutos finales) y Leipzig, que igualó 0-0 con Colonia.



Breves: Fútbol

20 de Diciembre de 2020

